L’Australienne Grace Brown (FDJ-Suez) a remporté Liège-Bastogne-Liège au sprint devant les vedettes du peloton, dimanche, en Belgique. Une autre membre de l’échappée du jour, la Néo-Zélandaise Kim Cadzow, sixième du jour, a pu compter sur l’aide de ses coéquipières québécoises Magdeleine Vallières et Clara Émond chez EF Education-Cannondale avant de prendre le large.

mathieu laberge Sportcom

Brown a remporté le premier monument de sa carrière devant l’Italienne et récente gagnante du Tour des Flandres, Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek) et la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx-ProTime), deux fois titrées à Liège-Bastogne-Liège. Un exploit encore plus remarquable pour Brown qui a failli chuter à la sortie d’un rond-point dans les derniers kilomètres pour ensuite puiser dans ses réserves et revenir sur la tête de course.

Simone Boilard (Uno-X Mobility), Vallières et Émond ont toutes rallié la ligne d’arrivée dans un groupe de 25 coureuses pour conclure la journée en 26e, 34e et 37e places avec un retard de 2 minutes sur la gagnante. Olivia Baril (Movistar) a quant à elle fini au 96e rang (+9 min 42 s)

Cadzow, âgée de 21 ans, est sortie du peloton principal avec deux autres coureuses avec environ 100 kilomètres à faire. Le groupe de tête s’est agrandi à neuf coureuses qui ont bonifié leur avance à 3 minutes sur le peloton. C’est finalement l’équipe Lidl – Trek qui a pris les choses en main pour revenir sur les fugitives pendant que devant, Elise Chabbey (Canyon-SRAM) et Grace Brown ont assumé le travail. Cadzow a fait l’élastique à plusieurs occasions, mais elle a pu demeurer dans le groupe jusqu’au retour des favorites à la marque des 8 kilomètres à faire.

« C’était un peu risqué, mais c’était notre stratégie de l’envoyer en avant dès le départ », a reconnu Clara Émond, ajoutant que Vallières a aidé à positionner Cadzow pour que celle-ci saute dans l’échappée. « L’équipe est contente, car nous visions un top 10 ou un top-15, alors l’objectif est réussi. Sur le plan personnel. J’aurais aimé ça être capable de suivre les meilleures en avant, mais bon, c’est la semaine prochaine à la Vuelta (le Tour d’Espagne) que je pourrai vraiment tester mes jambes. »

Simone Boilard est elle aussi restée un peu sur sa faim.

« C’est l’accumulation des 12 montées qui rend la course aussi difficile. En ce moment, je n’ai juste pas les jambes pour être avec les dix meilleures mondiales. […] (Finir dans ce groupe), c’est ce que je vaux présentement. C’était une journée correcte. Ce printemps, ce sont toutes des courses que je fais pour une première fois, alors c’est de l’apprentissage et des découvertes. J’aurais aimé avoir un plus gros résultat sur papier, mais j’ai quand même été constante, sauf à Strade Bianche et au Tour des Flandres. J’ai démontré que j’étais juste en arrière des meilleures. »

Émond, Vallières et Baril devraient toutes être au départ du Tour d’Espagne qui s’élancera le 28 avril à Valence, tandis que Boilard prendra une pause de trois semaines du circuit de compétition afin d’aller s’entraîner en altitude.