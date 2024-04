(Montréal) Quatre cyclistes québécoises prendront part à la Vuelta à compter de dimanche. De ce lot, on retrouve Magdeleine Vallières-Mill, motivée à fond avant d’attaquer le premier grand Tour de la saison au calendrier féminin.

La cycliste de la formation EF Education-Cannondale a signé une victoire en tout début d’année en Espagne, puis a connu de bonnes courses lors des Classiques ardennaises dans les dernières semaines. Son triomphe est survenu le 21 janvier au Trofeo Palma Femina. Même si elle espérait un résultat du genre au cours de la saison, elle ne s’attendait vraisemblablement pas à ce que le tout se déroule aussi tôt.

« C’était un de mes gros objectifs, mais c’est arrivé plus vite que ce que je pensais. C’était un bon moment pour l’équipe également, parce que la veille, ma coéquipière Noemi Ruegg avait aussi gagné une course. Je suis vraiment fière, ç’a bien commencé la saison et j’ai gagné énormément en confiance », a lancé Magdeleine Vallières-Mill en entrevue avec Sportcom.

La saison des Classiques ardennaises a été tout aussi positive pour l’équipe EF Education-Cannondale. Magdeleine Vallières-Mill a eu l’occasion d’épauler plusieurs de ses coéquipières, donc l’Australienne Kim Cadzow, sixième à Liège-Bastogne-Liège, mais également sa compatriote québécoise Clara Émond, nouvelle membre de la formation.

« Je me suis entraînée intensivement pendant un mois pour les Classiques. L’équipe a eu de très bonnes courses, même si ça ne s’est pas nécessairement transformé en excellents résultats à chaque fois. J’ai eu de bonnes sensations et c’est clairement encourageant pour la suite », a précisé Vallières-Mill.

« C’est vraiment le fun de pouvoir travailler pour Clara. On a eu l’occasion de s’aider l’une et l’autre au départ. À la Flèche Wallonne, elle avait vraiment de bonnes sensations et j’ai pu lui ouvrir la voie pour la dernière montée. »

Si elles ne se connaissaient pas énormément avant la campagne, la chimie a opéré rapidement entre les deux athlètes de la Belle Province, au grand plaisir de chacune d’elles.

« On s’entend super bien, elle donne beaucoup d’effort, c’est motivant ! On a sensiblement le même horaire depuis le début de l’année. On a toutes les deux déménagé à Gérone depuis l’autre bout du monde, alors on se comprend très bien. C’est le fun de pouvoir parler français ensemble aussi ! Ç’a cliqué tout de suite », a-t-elle indiqué.

Reléguée au titre d’équipe continentale pour la saison 2024, EF Education-Cannondale a tout de même reçu une invitation pour le Tour d’Espagne qui débutera le dimanche 28 avril, avec un contre-la-montre prévu à Valence. Magdeleine Vallières-Mill et ses coéquipières voudront absolument se démarquer à ce premier grand Tour de 2024.

« Les ambitions sont grandes, mais on veut y aller une chose à la fois et commencer par la base. Il faut qu’on travaille bien en équipe pour espérer de bons résultats. Je vais avoir un rôle de soutien pour la Vuelta, mais c’est certain que si des opportunités d’échappées se présentent, je vais les saisir. Mais au départ, je veux aider mes coéquipières à 100 %. »

La Sherbrookoise a participé aux trois grands Tours lors des deux dernières années, mais elle s’attend à ce que son calendrier soit allégé cette année, d’autant plus que la présence de son équipe aux Tours d’Italie et de France n’est pas encore assurée. Elle se fixe tout de même comme objectif d’aider sa formation au maximum d’ici la fin de la saison afin qu’elle retrouve son titre d’équipe World Tour.

Vallières-Mill garde toujours les Jeux olympiques de Paris en tête, même si elle est consciente que la compétition est féroce au pays afin d’obtenir l’une des deux places canadiennes disponibles.

« Tout le monde pense aux Jeux, c’est certain ! Réalistiquement, je ne pense pas que c’est vraiment possible pour moi. Il y a des filles pour qui c’est plus un objectif que moi, donc ça reste à voir. Il y a de plus en plus de Canadiennes et de Québécoises sur le circuit et c’est une excellente chose au final », a-t-elle conclu.

En plus de Magdeleine Vallières-Mill et Clara Émond, Olivia Baril, de la formation Movistar, ainsi qu’Adèle Normand (Eneicat-CMTeam) seront au départ de la Vuelta dès dimanche.