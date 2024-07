Hugo Houle (Israel – Premier Tech) s’est fait voir en début de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France, samedi, alors qu’il a sauté dans l’échappée d’une demi-douzaine de coureurs dès le coup d’envoi du départ réel. L’opération s’est toutefois éteinte dès la première difficulté du jour sur le parcours de 133 kilomètres entre Nice et le sommet du Col de la Couillole.

mathieu laberge Sportcom

Pas encore rassasié de ses quatre victoires d’étapes à cette édition 2024 et de son avance de plus de 5 minutes sur son plus proche poursuivant Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike), le détenteur du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en a ajouté une cinquième au compteur. Le Slovène a devancé Danois de 7 secondes. Troisième (+23 s), l’Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a joué les bonifications du Roi de la montagne pour ainsi s’assurer de finir le Tour avec le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Du côté de l’équipe Israel – Premier Tech, le Canadien Derek Gee a glissé d’un rang au classement général, passant de la huitième à la neuvième place (+24 min 50 s) après été le 12e (+2 min 48 s) à franchir la ligne d’arrivée.

« On voulait s’assurer que s’il y avait quelque chose de dangereux pour le classement général de Derek, nous puissions être en mesure d’être présents ou de contrôler. C’est parti à la pédale dans le col de Braus et je n’avais pas nécessairement les jambes pour suivre à ce moment-là et je suis resté le plus longtemps possible avec Derek et les gars de l’équipe », a expliqué Houle, 46e (+17 min 22 s) du jour. « C’est une bonne journée pour moi et pour Derek qui conserve son top 10 au général. »

PHOTO JEROME DELAY, ASSOCIATED PRESS Tadej Pogacar a remporté la 20e étape

Le contre-la-montre montagneux de 34 km de dimanche pourrait être favorable pour Gee afin qu’il remonte au classement, lui qui avait fait belle figure à l’effort en solitaire au récent Critérium du Dauphiné qu’il avait conclu en troisième place. Houle s’attend à une belle lutte entre l’Ontarien et l’Américain Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike), qui le devance d’une place au classement provisoire.

« Ce sera probablement son adversaire le plus coriace demain, mais il voudra aussi garder Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) derrière qui sont moins probablement forts que lui au contre-la-montre. […] Il est en forme et marche bien en cette fin de Tour, alors je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas un super contre-la-montre. »

Les enjeux seront bien différents pour le Québécois qui voudra apprécier cette dernière journée au maximum sur ces routes d’entraînement qu’il connaît bien.

« Terminer un sixième Tour de France, c’est toujours un privilège d’être là. La forme était bonne tout au long du Tour, surtout en troisième semaine. J’ai pu faire du bon travail et je suis content. Il n’y a pas eu beaucoup d’ouvertures pour les échappées, mais quand c’était le temps, j’étais là deux fois où ça s’est rendu au bout. J’ai manqué un peu de réussite pour aller chercher un résultat à la deuxième ou à la dix-huitième étape, mais j’étais présent. C’est un bon Tour de France pour moi. »

À l’instar de neuf autres équipes, Israel – Premier Tech a été blanchie sur la liste des victoires d’étapes cette année contrairement aux deux dernières éditions. Simon Clarke et Hugo Houle avaient levé les bras en 2022 et Michael Woods en avait fait de même l’an dernier.

« C’est très difficile de gagner au Tour, surtout cette année avec Pogacar qui en gagne cinq (étapes). Ça en laisse moins pour les autres. Et à titre de comparatif, Groupama-FDJ n’en a pas gagné une depuis 2019 et c’est une équipe d’expérience. Nous dernières années créent des attentes, mais on n’a pas à être déçus. On a fait un beau Tour de France. Nous avons eu un impact sur la course. »

