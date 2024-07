(Komenda) « Pogi, Pogi ! » : dans la petite ville slovène de Komenda, des centaines d’aficionados ont célébré mercredi soir le retour au pays de Tadej Pogacar, auréolé de sa troisième victoire dans le Tour de France.

Agence France-Presse

Après un évènement en son honneur dans la capitale Ljubljana, le coureur de 25 ans a passé la soirée à 20 km de là, dans la commune de 6400 habitants qui l’a vu naître et livrer ses premiers coups de pédale.

Accueilli dans une ambiance festive, il a gravé sur le bitume sa signature et remercié depuis le balcon de la mairie la foule pour son « soutien », aux côtés de sa compagne Urska Zigart, également cycliste professionnelle.

Plus d’un millier de personnes avaient fait le déplacement, se pressant autour du rond-point central paré des couleurs rose du Giro et jaune de la Grande Boucle, remportés cette année par Pogacar, un doublé inédit depuis l’Italien Marco Pantani en 1998.

PHOTO JURE MAKOVEC, AGENCE FRANCE-PRESSE Plus d’un millier de personnes sont venues célébrer le vainqueur du Tour de France.

« C’est le meilleur ! », s’enthousiasment Mateja et Diego Zuzic, respectivement 25 et 26 ans, venus avec leur vélo depuis une ville côtière de Croatie située à deux heures de route. « On l’a suivi » tout au long de la saison, « ce n’est que le début de sa carrière », lance le couple, espérant de nombreuses autres victoires.

Le maire Jurij Kern, lui-même cycliste amateur, a salué le champion et son compatriote Primoz Roglic pour avoir fait de la discipline « une spécialité slovène ».

Alors que son insolente domination a éveillé les doutes, Pogacar a répondu que tout succès attirait inévitablement « les semeurs de haine ».

« Je les comprends au vu du très moche passé du cyclisme en matière de dopage », a-t-il dit à l’AFP, « mais beaucoup d’argent et de temps ont depuis été investis pour nous contrôler régulièrement » et « faire de notre sport l’un des plus propres qui soient ».

Tadej Pogacar, qui vit désormais à Monaco, a remporté son troisième sacre dans le Tour de France dimanche en laminant la concurrence.

Forfait aux Jeux olympiques de Paris, il vise en septembre à Zurich, sur un parcours montagneux qui lui est particulièrement favorable, une triple couronne Giro-Tour-Mondiaux seulement détenue par deux hommes, Stephen Roche et Eddy Merckx.