Pendant longtemps, une grande partie du monde du cyclisme s’est privée de la moitié de la population mondiale. Les choses changent lentement, mais sûrement.

S’inspirant du Tour de France qui a accueilli ses premières compétitrices en 2022, le Tour de l’Abitibi souhaite faire de même dès 2025. La plupart des détails ont été fignolés. Il ne manque plus qu’une lettre de l’Union cycliste internationale (UCI) pour concrétiser le tout. Une annonce devrait avoir lieu au mois d’octobre.

« Ce n’est pas encore officiel, mais c’est certainement officieux », commente la présidente du conseil d’administration du Tour Mélanie Rocher, en entrevue avec La Presse.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune Coupe des nations junior féminine en Amérique. « Ça nous titillait, admet Mme Rocher. On a beaucoup de bonnes athlètes de moins de 16 ans qui compétitionnent à haut niveau. Mais dès qu’elles atteignent le niveau de la Coupe des nations, elles doivent se diriger vers l’Europe. Ce n’est pas logique. »

Vent de fraîcheur

La pandémie aura été très difficile pour le Tour de l’Abitibi, forcé d’annuler deux de ses éditions. Après cette pause temporaire, l’organisation a dû composer avec une décroissance des inscriptions.

« On s’est dit qu’on devait revoir notre image, notre façon de faire, explique Mme Rocher. On a organisé un lac-à-l’épaule pour trouver des manières de se renouveler. La réponse a été unanime : on devait inclure les filles au Tour de l’Abitibi. »

Dans la foulée, des cyclistes comme Olivia Baril et Karol-Ann Canuel ont été consultées. « Lorsqu’on leur a parlé de cette possibilité, elles étaient extrêmement excitées », raconte Mme Rocher.

Contrairement aux standards des Coupes des nations, le Tour de l’Abitibi présente sept étapes plutôt que quatre. On lui accorde une clause de droits acquis (« clause grand-père ») pour ce faire. Cette clause ne sera pas applicable à l’édition féminine du Tour de l’Abitibi, qui sera donc limitée à quatre étapes.

PHOTO JONATHAN LEVERT, FOURNIE PAR LE TOUR DE L’ABITIBI Le Tour de l’Abitibi regroupe environ 150 cyclistes âgés de 17 et 18 ans.

Ces étapes se dérouleront lors des quatre jours précédant la compétition masculine. « C’est important pour nous d’offrir aux filles leur propre scène, pour qu’elles puissent briller indépendamment des garçons », justifie Mme Rocher.

L’intégration des filles coûtera environ 100 000 $ au Tour de l’Abitibi. Son budget actuel oscille entre 800 000 $ et 900 000 $ par édition. La compétition regroupe environ 150 cyclistes âgés de 17 et 18 ans. Ceux-ci parcourent près de 700 kilomètres sur sept jours.

Montréal et Québec attendent

Les versions féminines des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) se font toujours attendre, malgré l’intérêt des organisateurs. « C’est plus qu’un projet, c’est un rêve », avait indiqué le PDG de GPCQM Sébastien Arsenault, lors d’une entrevue avec La Presse, en avril.

L’ajout d’un volet féminin engendrerait des coûts importants, ce qui explique qu’il ne s’est toujours pas matérialisé. Un engagement financier de trois ans des pouvoirs publics serait nécessaire. Les GPCQM disposent d’un budget annuel de près de 7 millions de dollars.

Sébastien Arsenault a indiqué qu’il n’était pas prêt « à reprendre le bâton du pèlerin » pour des compétitions WorldTour féminines. « Il faut que ce soit une volonté politique qui parte carrément d’en haut », avait-il précisé.

Selon Sébastien Arsenault, le maire de Québec, Bruno Marchand, aurait démontré une « ouverture » à accueillir une épreuve féminine dans la région de Québec.