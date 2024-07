La formation de Guillaume Boivin et d’Hugo Houle, Israel–Premier Tech, est parvenue à protéger son meneur, jeudi, lors de la 18e étape du Tour de France remportée par l’Allemand Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Le Letton Krists Neilands a su résister et terminer septième au terme des 179,5 kilomètres entre Gap et Barcelonnette.

india.lafond@sportcom.ca Sportcom

« Ça a été une très belle journée pour nous en général. On savait qu’il y avait une belle opportunité de prendre l’échappée et aller au bout pour la victoire, donc c’était mon objectif pour aujourd’hui », a mentionné le Québécois Hugo Houle en entrevue avec Sportcom.

Malgré plusieurs attaques, Houle a réussi à passer les principales difficultés afin de rester dans le groupe de tête pour soutenir son meneur.

« Il fallait gérer la situation au mieux qu’on le pouvait, mais au final, Krists Neilands a pris un bon coup avec cinq coureurs, donc je suis resté derrière avec le reste du peloton et je me suis rendu à la ligne d’arrivée comme ça », a ajouté celui qui a terminé 19e du jour.

Le Français Mattéo Vercher (TotalEnergies) et le Polonais Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) ont respectivement terminé deuxième et troisième de cette étape.

Houle, originaire de Sainte-Perpétue, a révélé que la 19e étape, longue de 144,6 kilomètres entre Embrun et Isola 2000, ne sera pas de tout repos ce vendredi.

« Les deux prochaines étapes seront extrêmement difficiles avec un gros dénivelé et beaucoup de montées. Nous avons une montée demain sur la plus haute route d’Europe jusqu’à 2800 mètres, donc l’altitude va jouer un rôle aussi. »

« Mon rôle va être de supporter Derek Gee qui est dans le top 10 du classement général », a conclu Houle.