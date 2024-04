Michael Woods et Riley Pickrell participeront au Tour d’Italie

Le Canadien Michael Woods participera à son troisième Tour d’Italie, et sa 11e épreuve cycliste majeure en carrière.

Neil Davidson La Presse Canadienne

L’Ottavien âgé de 37 ans, qui a gagné une étape au Tour de France l’an dernier, sera accompagné pour l’occasion de son compatriote Riley Pickrell, au sein de l’équipe Israel-Premier Tech. Pickrell, un cycliste âgé de 22 ans originaire de Victoria, en Colombie-Britannique, prendra part à sa première course d’envergure en carrière.

Pour sa part, le Canadien Derek Gee, qui a terminé deuxième en quatre occasions et quatrième à deux reprises au Tour d’Italie l’an dernier, « se concentrera sur d’autres objectifs cette année », selon Israel-Premier Tech.

La 107e édition du Tour d’Italie commencera samedi à Turin et culminera le 26 mai à Rome, après un parcours d’environ 3400 km. Le Tour de France et le Tour d’Espagne, les deux autres courses majeures au calendrier, commenceront les 29 juin et 17 août, respectivement.

Gee avait terminé au 22e échelon du classement général du Tour d’Italie l’an dernier, et a abouti au deuxième rang derrière l’Italien Jonathan Milan au classement des points ainsi qu’en deuxième place derrière le Français Thibaut Pinot au classement du meilleur grimpeur. L’athlète âgé de 26 ans originaire d’Ottawa a d’ailleurs mérité le titre de « cycliste super-combatif » du Tour d’Italie.

Menée par Gee, l’équipe Israel-Premier Tech a signé neuf tops 5 l’an dernier au Tour d’Italie.

Le directeur sportif de l’équipe, Rene Andrle, a qualifié le Tour d’Italie en 2023 de « point tournant » pour l’équipe Israel-Premier Tech.

Woods et Pickrell seront accompagnés chez Israel-Premier Tech lors du Tour d’Italie cette année par les Australiens Simon Clarke et Nick Schultz, l’Italien Marco Frigo, le Français Hugo Hostetter, l’Israélien Nadav Raisberg et le Britannique Ethan Vernon.

Andrle estime que Woods, Clarke et Schultz ont tous le potentiel pour gagner une étape du Tour d’Italie.