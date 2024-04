Dans les derniers mètres de la troisième étape du Tour d’Espagne féminin mardi, Olivia Baril (Movistar) a vu la Néerlandaise Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) ouvrir la machine pour aller chercher la victoire d’étape. La Québécoise n’a pas abandonné et a tout donné pour conclure la course au troisième échelon, le meilleur résultat de sa carrière dans une étape d’un grand Tour.

louis-michel Lelièvre Sportcom

Plusieurs cyclistes ont été impliquées dans une chute massive à 2,6 kilomètres de l’arrivée. Baril a fait partie d’une trentaine d’athlètes qui ont été épargnées par cet incident, tout comme ses coéquipières Liane Lippert et Sheyla Gutierrez.

Les trois membres de l’équipe Movistar ont réussi à se placer à l’avant du peloton avec moins de 2 kilomètres à parcourir.

Lippert a été celle qui a mis la touche finale à la préparation du sprint de Baril. L’Allemande a rapidement été devancée par Vos, triple championne du monde sur route, qui a filé vers la victoire. Positionnée à l’extérieur, Baril a de son côté bataillé jusqu’à la dernière seconde avec Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) pour la deuxième place. Kool a finalement devancé Baril, qui termine au troisième rang.

« Avec 30 kilomètres à faire, notre directeur technique nous a dit que c’est moi qui allais faire le sprint à la fin. Toute l’équipe était ensemble à ce moment-là et tout le monde s’est mis à travailler pour réussir cet objectif. Elles m’ont vraiment fait confiance. Ç’a amené un peu de stress parce que je voulais faire quelque chose de bon. Ce résultat me donne confiance. Je pense que je peux viser un bon classement au général, on verra dans les prochains jours », a commenté Olivia Baril.

Également épargnée par la chute survenue dans les trois derniers kilomètres de la course, Magdeleine Vallières-Mill (EF Education-Cannondale) a réussi à se frayer un chemin dans le sprint final pour terminer dixième. Il s’agit pour elle aussi du meilleur résultat de sa carrière dans un grand Tour.

« On voulait y aller pour Alison (Jackson) dans le final, mais elle est tombée dans la grosse chute. Moi, j’ai réussi à la contourner, mais j’étais seule de l’équipe et je ne savais pas trop quoi faire par la suite. J’ai réussi à bien me positionner, parce que je ne m’attendais vraiment pas à me retrouver dans le top 10, je suis vraiment contente », a mentionné Vallières-Mill.

Victime d’une chute en fin de course la veille, Clara Émond (EF Education-Cannondale) a subi une fracture au coude gauche et a dû se retirer de la Vuelta. De son côté, Adèle Normand (Eneicat – CMTeam) n’a pas été en mesure de compléter la troisième étape.

Grâce à sa victoire du jour, Marianne Vos grimpe au deuxième rang du classement général provisoire, une seconde derrière la Hongroise Blanka Vas (SD Worx – Protime). L’Albertaine Alison Jackson (EF Education-Cannondale), gagnante de la deuxième étape, suit au troisième rang (+10 secondes).

Olivia Baril est la Québécoise la mieux classée au général en 18e place (+19 secondes), alors que Magdeleine Vallières-Mill pointe en 24e place (+20 secondes).

Le Tour d’Espagne se poursuivra mercredi avec une étape de 142,3 kilomètres entre Molina de Aragon et Zaragoza.