Tour de France Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel seront-ils prêts ?

(Paris) Gravement accidentés jeudi au Tour du Pays basque, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel entament une course contre la montre pour être prêts pour le Tour de France. Si leur participation n’est pas remise en cause, leur préparation est déjà chamboulée.