Kelsey Mitchell (à gauche) et Lauriane Genest

(Milton) Lauriane Genest a procuré de brillante façon la troisième médaille au Canada à la Coupe des Nations UCI de cyclisme de Milton en prenant la troisième place du keirin, dimanche.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Médaillée de bronze de la discipline aux Jeux olympiques de Tokyo, Genest a lancé sa course du couloir no 6 et a dû remonter tout le peloton pour se hisser sur le podium.

Championne du monde et détentrice de la médaille d’argent olympique, la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews a lancé les hostilités très tôt, avec près de trois tours encore à faire. Elle a été immédiatement suivie des deux Néerlandaises, Steffie van der Peet et Hetty van de Wouw. La Martha Bayona Pineda les a rapidement rejointes, tandis que la Française Mathilde Gros et Genest se sont gardé de l’énergie pour le sprint final.

La stratégie a porté fruit pour la Québécoise, qui a profité de l’aspiration du peloton pour déborder vers l’extérieur et remonter les rangs. Au sprint final, Andrews a triomphé devant van der Peet et Genest.

Cette médaille vient un peu mettre un baume sur le week-end de Genest, après avoir raté le podium au sprint par équipe et avoir terminé cinquième au sprint individuel.

Kelsey Mitchell, qui, contrairement à Genest, avait évité l’étape du repêchage en remportant sa vague de qualification, a vu ses espoirs de médaille s’envoler en demi-finales où elle s’est classée quatrième de sa vague, incapable de rattraper les trois coureuses devant elle.

La Canadienne disait samedi ne pas être totalement en jambes ce week-end. Ça a paru dans cette demi-finale. Elle s’est cependant bien reprise en petite finale, alors qu’elle a effectué un puissant sprint du corridor extérieur pour remporter la course et terminer au septième rang.

Elle s’est bien reprise au repêchage. Postée derrière, elle a parfaitement synchronisé son attaque et terminé devant sa plus proche poursuivante par au moins cinq longueurs de vélo pour assurer sa place en demi-finales.

Troisième Canadienne en lice, Jackie Boyle a aussi dû passer le repêchage. Coincée derrière le peloton, Boyle a chuté après avoir accroché la roue arrière de la cycliste devant elle en tentant de prendre l’extérieur de la piste. Après une longue glissade sur le parquet, elle a quitté l’aire de compétition par ses propres moyens.

Au repêchage, elle a manqué de jambes dans le sprint final et a été éliminée.

À l’omnium féminin, Maggie Coles-Lyster, seule Canadienne inscrite à la compétition, a connu une excellente journée. Après avoir facilement obtenu sa qualification, elle a terminé quatrième de la course scratch, huitième de la course tempo, puis cinquième de la course à élimination.

Ces résultats la plaçaient alors au quatrième rang avec 92 points avant la course aux points, à 10 points seulement de la deuxième place, détenue par l’Américaine Jennifer Valente et l’Italienne Letizia Paternoster.

Courte journée pour les sprinteurs

Trois des quatre Canadiens en lice au sprint individuel ont rapidement été éliminés.

Tyler Rorke, Ryan Dodyk et le jeune sprinteur de 17 ans Cole Dempster ont tous vu leur journée prendre fin dès le premier tour éliminatoire.

Seul Nick Wammes a poursuivi sa route jusqu’aux huitièmes de finale, où il a été éliminé par Sébastien Vigier. Patient, le Français a laissé Wammes se commettre et lancer l’attaque. Vigier l’a finalement devancé par l’extérieur, gagnant la course par une roue.

Le Néerlandais Harrie Lavreysen, champion du monde et olympique en titre, a remporté l’épreuve en deux manches devant le Surinamien Jair Tjon En Fa. La médaille de bronze a été octroyée au Trinidadien Nicholas Paul, qui a aussi vaincu en deux manches l’Israélien d’origine russe Mikhail Yakovlev.

Finalement, le Trifluvien Mathias Guillemette et Michael Foley se sont qualifiés pour la course à l’américaine, mais n’ont pas vraiment été dans le coup. Il faut dire que la paire n’a pas été aidée par la chute de Foley et le fait qu’elle a été rattrapée par le peloton, ce qui entraîne une pénalité de 20 points.

Les Canadiens ont terminé 11es. Les tandems de la Belgique, des Pays-Bas et du Portugal – dans l’ordre – ont raflé les médailles à l’enjeu.

La Coupe des Nations de Milton fera relâche en 2025 après trois années consécutives. Le comité organisateur tente de ramener la compétition à compter de 2026 pour un nouveau cycle de trois ans.