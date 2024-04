Les Canadiennes Lauriane Genest et Kelsey Mitchell

La route vers les Jeux de Paris pour les cyclistes canadiens passe obligatoirement par Milton, en Ontario, où aura lieu ce week-end la Coupe des Nations UCI, l’une des dernières étapes permettant aux pistards d’obtenir leur laissez-passer olympique.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Heureusement, la majeure partie des athlètes présents au Centre national de cyclisme Mattamy vient de connaître d’excellents Championnats panaméricains, à Los Angeles, où le Canada a raflé 12 médailles (1-6-5) en tout.

Les coureurs des poursuites par équipes, autant du côté féminin que masculin, voudront toutefois profiter de cette dernière compétition avant les JO pour consolider leur position au classement mondial et peaufiner leur préparation. Classée septième, l’équipe féminine doit amasser le plus de points possible afin de solidifier sa place.

« C’est notre dernière course de qualifications pour les JO, ça ajoute beaucoup d’importance à cette compétition, a admis la Gatinoise Ariane Bonhomme, rejointe par La Presse Canadienne mercredi. C’est aussi notre dernière poursuite par équipe avant les JO. Ça nous permet de voir où on en est comme équipe. Ce ne sera pas nécessairement le temps des derniers ajustements, car il nous reste encore quatre mois, mais certainement le moment de revoir nos tactiques en course. »

« Ce n’est pas une position confortable ; nous sommes encore en compétitions avec d’autres pays, a ajouté Lily Plante, qui concourra au sein de l’équipe de relève de poursuite. On n’est pas stressées, mais les points sont importants. »

Sarah Van Dam, Maggie Coles Lyster, Erin Atwell et Fiona Majendie accompagneront Bonhomme ce week-end.

Même si elle pointe au neuvième rang mondial, l’équipe masculine se trouve en meilleure position en vue d’une qualification olympique.

« Vus les résultats aux Championnats panaméricains la semaine passée, c’est quand même relax comme course, a noté Mathias Guillemette. On est assez sécures dans notre qualification pour les Jeux. Mais à titre de dernière course avant les JO, c’est important afin de voir où on en est dans notre préparation. »

Le Trifluvien précise d’ailleurs que ce sont davantage des objectifs de temps plutôt que de classement sur lesquels travailleront les Canadiens ce week-end.

« Notre objectif depuis longtemps est de faire trois minutes, 49 secondes. On est passé proche à l’entraînement. Je pense que c’est possible en course. »

De façon individuelle, les athlètes tenteront aussi de se positionner pour obtenir leur invitation pour Paris. La sélection officielle se fera au début de mai. D’aucun ne tient pour acquis sa place au sein de la délégation canadienne.

« Ce serait une très grande déception de ne pas aller à Paris. Depuis l’an dernier, c’est mon objectif no 1. Je mets tous les efforts et je fais pratiquement toutes les compétitions pour y participer, mais il y a toujours une chance que la sélection prenne une autre tangente, souligne Guillemette, qui fera équipe avec Michael Fowley, Sean Richardson, Dylan Bibic et Carson Mattern. Mais je pense avoir raison d’être confiant. »

Seul hic : les règles olympiques ont changé pour les membres de la poursuite. Au lieu d’accepter huit nations comptant sur cinq cyclistes chacune, les Jeux accueilleront cette fois 10 nations, mais des équipes de seulement quatre membres.

« Ça rend la sélection d’autant plus crève-cœur : un gars qui a fait toutes les Coupes des Nations et les Mondiaux sera forcément retranché », a expliqué Guillemette.

En plus de la poursuite, la Coupe des Nations offrira un programme complet : course à élimination, sprint par équipe, omnium, keirin, sprint individuel et madison sont au menu. Les compétitions se mettront en branle vendredi.