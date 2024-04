(Milton) Dylan Bibic a bien failli ajouter une deuxième médaille en autant de jours à son palmarès à la Coupe des Nations UCI de Milton, mais il est arrivé tout juste à court de l’éreintant omnium.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Au terme du scratch, de la course tempo, de la course à élimination et de la course aux points au Centre national de cyclisme Mattamy, Bibic s’est retrouvé au pied du podium, avec 121 points.

C’est le Britannique Ethan Edward Hayter (163) qui a gagné l’or, devant le Japonais Kazushige Kuboki (150) et le Français Benjamin Thomas (143).

Après avoir connu une entrée en matière sans éclat au scratch, Bibic a petit à petit gravi les échelons. Il s’est retrouvé en sixième place après la course tempo, avant de grimper jusqu’en quatrième place après la course à élimination. Il n’a toutefois pas été en mesure d’améliorer son sort dans la dernière course, très relevée, les cinq meneurs au classement général étant encore très en jambes.

Bibic a tenté de se donner l’occasion de monter sur le podium en gagnant un tour sur le peloton dans les derniers tours, ce qui lui a procuré un boni de 20 points. Seul ennui : le Japonais, le Britannique et le Français ont fait de même.

Dans le sprint final, qui compte double, Bibic n’a pas été en mesure de suivre le rythme de ses adversaires.

Wammes rate aussi de peu

Au keirin, Nick Wammes est aussi passé bien près du podium, atteignant la grande finale, où il a finalement terminé cinquième. Dans cette ultime course, Wammes a été dans le coup jusque dans les derniers mètres, mais il n’a pas été en mesure de devancer les meneurs.

Les Néerlandais Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland ont réussi un doublé, devant le Britannique Jake Carlin.

Ryan Dodyk et James Hedgcock étaient aussi en lice. Dodyk a atteint la petite finale et pris le 10e rang. Hedgcock a été éliminé en demi-finales.

Les sprinteuses à court

Pour la première fois en trois Coupes des Nations à Milton, les Canadiennes ont été exclues du podium au sprint individuel.

Lauriane Genest, dernière des quatre Canadiennes encore en lice, a vu son parcours prendre fin en quarts de finale, alors qu’elle a été éliminée en deux manches par la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews, médaillée de bronze de la discipline aux derniers Mondiaux. Elle termine officiellement en cinquième place.

La championne olympique et détentrice de la marque mondiale Kelsey Mitchell a quant à elle été sortie en huitièmes de finale, piégée par la Mexicaine Yuli Paola Verdugo Osuna.

Positionnée en bas de piste, Mitchell a été incapable de suivre le rythme imposé par la Mexicaine, qui a bien joué ses cartes, ne laissant aucun espace à la Canadienne pour manœuvrer.