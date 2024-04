(Milton) Dylan Bibic a été couronné champion de la course à élimination de la Coupe des Nations de Milton, vendredi, au Centre national de cyclisme Mattamy, la première de deux médailles remportées par le Canada en cette première journée de compétitions.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le sprint par équipe masculin, remportant une médaille de bronze surprise, a procuré l’autre récompense à l’Unifolié.

Bibic, champion du monde de la discipline aux Mondiaux de 2022 et médaillé d’argent l’an dernier, a devancé le Japonais Shinsuke Imamura dans le dernier sprint pour monter sur la plus haute marche du podium. Le Britannique Mark Stewart a terminé troisième.

« J’étais affamé ce soir. C’est la dernière fois que la Coupe des Nations s’arrête à Milton pour un certain temps et je n’avais encore jamais gagné ici, a noté Bibic, natif de Milton. Je savais que j’avais besoin de gagner quelque chose ici. »

Il s’en est fallu de peu pour que Bibic reparte les mains vides. Avec six coureurs encore en piste, les commissaires ont dû avoir recours à la photo-finish pour départager le Canadien et le Colombien Jordan Arley Parra Arias, qui a finalement été exclu.

« Avec sept ou huit coureurs encore en piste, j’ai décidé de me retirer plus en fond de peloton et de profiter de l’aspiration, a expliqué Bibic. Mais j’ai eu besoin de travailler très dur pour rester en course. J’ai dû faire quatre sprints consécutifs à 100 %. Après, je me suis placé devant et j’étais content que les deux autres cyclistes avec moi n’avaient peut-être plus l’énergie nécessaire pour me défier. »

Chez les dames, Sarah van Dam a offert une solide performance en terminant au pied du podium, derrière l’Italienne Letizia Paternoster, l’Américaine Jennifer Valente et la Norvégienne Anita Yvonne Stenberg.

Bibic soulagé

Ce premier podium en trois Coupes des Nations à Milton pour Bibic est venu faire oublier une contre-performance à la poursuite par équipe plus tôt en journée, une course qui a donné la frousse aux Canadiens.

C’est en raison d’un imprévu que la catastrophe a failli frapper la fédération canadienne.

Bibic devait être le cycliste « abandonné » après avoir vidé sa réserve d’énergie dans le premier tour éliminatoire, mais il a dû demeurer en piste pour remplacer Carson Mattern, qui n’était pas en mesure de continuer.

« Ça a complètement changé notre plan de match, a déclaré Mathias Guillemette, qui complétait l’équipe avec Michael Foley. Juste avant que Dylan nous donne le signal qu’il allait décrocher, Carson nous a dit qu’il ne pouvait plus continuer. »

Visiblement incapable de suivre le rythme, Bibic a terminé loin derrière ses coéquipiers et leur temps de 3 : 56 174 a été insuffisant pour leur permettre d’atteindre la ronde des médailles. L’équipe a conclu en septième place.

« Ça arrive que des poursuites implosent de la sorte, a déclaré l’entraîneuse des athlètes d’endurance de Cyclisme Canada, Laura Brown. C’est dommage, car jusque-là, nous avions une excellente course. »

Toutefois, cette contre-performance ne devrait pas empêcher le Canada de participer à la poursuite par équipe masculine des Jeux olympiques de Paris cet été. Le Canada est actuellement neuvième au classement mondial. Les 10 meilleures nations participeront à la compétition olympique.

« Nous avons de bons résultats en banque et terminons septièmes de cette course, a noté Brown. L’UCI va mettre ses classements à jour lundi, mais je ne vois pas comment on pourrait quitter le top 10 mondial. »

En finale, la Grande-Bretagne a pris un tour sur la Belgique pour remporter l’or. La France a fait de même contre le Japon dans la petite finale.

Une première pour les hommes

Chez les hommes, Ryan Dodic, James Hedgcock et Tyler Rorke ont lancé la soirée de belle façon en établissant une nouvelle marque canadienne avec un chrono de 43 170 secondes.

L’ancienne marque de 43 682 avait été réussie en février 2013 aux Championnats panaméricains par Hugo Barrette, Stéphane Cossette et Joseph Veloce.

Les trois comparses ont ensuite doublé les Italiens dans le dernier tour de la petite finale pour remporter le bronze. Les pays-Bas ont battu la Grande-Bretagne pour mériter l’or.

L’équipage féminin a de son côté raté le podium de peu. Après avoir réussi le deuxième temps des qualifications, Lauriane Genest, Kelsey Mitchell et Sarah Orban sont arrivées un peu à court au premier tour éliminatoire et elles ont dû se contenter de la petite finale.

Face aux Polonaises, les Canadiennes ont manqué de jambes et ont franchi le fil d’arrivée en 48 426 secondes, à un peu plus d’une seconde des Polonaises. Les Néerlandaises ont devancé les Mexicaines pour la médaille d’or.

Il s’agit de résultats importants pour le Canada, qui a pu qualifier les deux équipes de sprint pour les Jeux olympiques de Paris. Avant le week-end, les dames occupaient le neuvième rang mondial et les hommes étaient 10es. Seules les huit premières nations obtiendront leur billet pour les prochains Olympiques. Ces résultats ont permis au Canada de s’y hisser.

« C’étaient les deux grosses performances qu’on attendait, a dit Franck Durivaux, entraîneur-chef du sprint chez Cyclisme Canada. Les filles devaient faire mieux que la France et les gars, mieux que la Pologne. Les garçons ont fait mieux qu’attendu. C’est même une performance un peu surprenante dans leur cas. »

C’est la première fois que l’équipe masculine de sprint se qualifie pour les Jeux olympiques.

« C’est immense, ajouté Durivaux. C’est un gros soulagement pour nous. Ça nous permet de partir aux Jeux avec une équipe complète de six sprinteurs. »

La poursuite à court

Un peu plus tôt en poursuite par équipe, l’équipe féminine canadienne a aussi terminé au pied du podium alors qu’Erin Attwell, Ariane Bonhomme, Maggie Coles-Lyster et van Dam ont échappé de peu la médaille de bronze, terminant à un peu plus de trois secondes de la formation française.

PHOTO NICK IWANYSHYN, LA PRESSE CANADIENNE Maggie Coles-Lyster (204), Sarah Van Dam (205), Erin Attwell (255) et Ariane Bonhomme (256)

La Grande-Bretagne a battu l’Italie dans la grande finale.

Les deux autres formations canadiennes inscrites en poursuite n’ont pas franchi l’étape des qualifications. Les hommes ont terminé neuvièmes et les dames, 13es. Les huit premières nations obtenaient leur laissez-passer pour les rondes éliminatoires.

Samedi, les sprints individuels, l’omnium, le keirin, la course à l’américaine (madison) seront au programme. La Coupe des Nations se poursuivra jusqu’à dimanche.