Mairipora, au Brésil, était le théâtre dimanche de la toute première Coupe du monde de vélo de montagne de la saison. Quatre athlètes de la Belle Province étaient de la partie pour les courses élites. Avec une 51e et une 60e place respectivement, Léandre Bouchard et Victor Verreault se sont dits heureux de leur première sortie de la campagne en Coupe du monde.

louis-michel lelievre Sportcom

Bouchard a franchi la ligne d’arrivée à 5 minutes 54 secondes du vainqueur alors que son coéquipier chez Foresco Holding Proco RL Pro Team a suivi 3 minutes plus tard.

Les deux Québécois ont affirmé être satisfaits des sensations ressenties, même s’ils souhaitent offrir de meilleures performances lors de leurs prochaines courses.

« Mon départ était un peu moyen, j’ai eu un accrochage qui m’a compliqué la tâche. J’ai été capable de finir en force, il n’y a pas eu de pépin mécanique, donc c’est une belle course dans l’ensemble. J’espérais un peu mieux, je ne suis pas encore au sommet de ma forme, mais je reprends du galon. Le début de saison est important, on va essayer d’aller chercher de meilleurs résultats rapidement », a indiqué Léandre Bouchard en entrevue avec Sportcom.

« Ç’a été une belle course, meilleure que toutes mes courses préparatoires depuis le début de la saison. J’ai eu de bonnes sensations, plus ça avance, mieux je vais. J’ai remonté rapidement au départ. Les spectateurs brésiliens étaient intenses et je m’imaginais qu’ils m’encourageaient, ça m’a aidé pas mal ! C’est un de mes meilleurs résultats en Coupe du monde, c’est motivant pour la suite », a ajouté Verreault.

L’autre Québécois en action, Raphaël Auclair s’est classé 81e, avec un tour de retard. La course masculine a été remportée par l’Américain Christopher Blevins. Il a été accompagné sur le podium par le Français Victor Koretzky (+2 secondes) et par le Suisse Filippo Colombo (+3 secondes).

Du côté féminin, Laurie Arseneault, de Terrebonne, est demeurée entre le 38e et le 47e rang tout au long de la course. Elle a finalement terminé l’épreuve en 46e place, à 10 minutes 47 secondes de la vainqueure, la Suédoise Jenny Rissveds.

Les Américaines Savilia Blunk (+27 secondes) et Haley Batten (+45 secondes) ont complété le podium dans l’ordre.

Lors des courses des moins de 23 ans disputés la veille, Zorak Paillé a pris le 11e rang (+3 minutes 15 secondes) de l’épreuve masculine alors que Simon Ruelland a terminé en 54e place (+1 tour).

Le circuit de la Coupe du monde de vélo de montagne demeurera au Brésil pour la prochaine prévue du 19 au 21 avril, à Araxa.

« Je veux continuer à me surpasser et m’améliorer dès la fin de semaine prochaine. On a adoré l’ambiance du Brésil dans les derniers jours et on espère que le tout va se poursuivre à Araxa », a conclu Bouchard.