Magdeleine Vallières-Mill et Alison Jackson

La Canadienne Alison Jackson l’emporte dans une fin de course chaotique

(Montréal) Moins d’une minute a séparé des chutes de Magdeleine Vallières-Mill et Clara Émond dans les trois derniers kilomètres de la deuxième étape du Tour d’Espagne féminin. L’Albertaine Alison Jackson, coéquipière des deux Québécoises, s’est ensuite démarquée au sprint pour donner la victoire à la formation EF Education-Cannondale à Moncofar.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Jackson a été aidée de sa coéquipière américaine Kristen Faulkner à 500 mètres de l’arrivée avant de filer vers la victoire. La Hongroise Blanka Vas (SD Worx – Pro Time) et la Néerlandaise Karlijin Swinkels (UAE Team ADQ) l’ont suivie de près aux deuxième et troisième rangs.

Après cette étape disputée sous la pluie, la championne canadienne a célébré la dixième victoire professionnelle de sa carrière en dansant avec fougue, entourée de ses coéquipières. De quoi donner le sourire même à quelques adversaires.

« On est vraiment contentes de cette victoire ! Je suis restée avec elle (Alison) toute la journée pour qu’elle ait tout ce dont elle avait besoin », a mentionné Magdeleine Vallières-Mill à Sportcom.

Idoia Eraso (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), Angela Oro (BePink-Bongioanni) et Marione Allione (Winspace) ont été les premières à attaquer sur ce parcours de 130,2 kilomètres. Elles ont été rejointes par trois compétitrices avec qui elles se sont donné une avance de 3 minutes. Une fois l’échappée reprise 50 kilomètres plus tard, le peloton s’est légèrement séparé et EF Education-Cannondale a voulu positionner sa meneuse.

« On a chassé pour qu’Alison revienne dans le groupe de tête, mais ce n’était pas un gros écart, puis on a travaillé pour bien la placer dans les derniers kilomètres. C’est une belle victoire d’équipe », a souligné Magdeleine Vallières-Mill.

L’heure n’était pas qu’à la fête pour la formation EF Education-Cannondale en fin de journée. Pendant que Vallières-Mill félicitait la gagnante du jour, Clara Émond était en larmes juste à côté et avait besoin d’aide pour descendre de son vélo.

« La fin de course a été un peu chaotique pour tout le monde, les routes étaient vraiment glissantes », a reconnu Émond, qui a chuté deux fois plutôt qu’une avant de franchir la ligne d’arrivée.

La première chute est survenue vis-à-vis l’affiche indiquant les trois kilomètres restants. Sept coureuses ont été impliquées dans la séquence. Certaines en étaient encore à reprendre la route lorsque Vallières-Mill a glissé dans un rond-point 700 mètres plus loin, ce qui a provoqué la chute de six autres cyclistes.

Clara Émond a glissé une seconde fois par la suite. Une radiographie de son coude déterminera si elle sera en mesure de s’élancer à la troisième étape mardi.

Au final, Émond et Vallières-Mill ont fini 92e et 94e. La Québécoise Olivia Baril, de la formation Movistar, a suivi de près et a terminé 95e. Pour sa part, Adèle Normand (Eneicat – CMTeam) pointe au 141e échelon.

Forte de sa deuxième place, Blanka Vas occupe désormais la tête du classement général provisoire. Elle détient une avance de 8 secondes sur Alison Jackson et de 9 secondes sur l’Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek).

Le Tour d’Espagne reprendra mardi avec une étape de 130,2 kilomètres présentée en montagne, entre Lucena del Cid et Teruel.