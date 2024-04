(Montréal) Olivia Baril (Movistar) était bien positionnée au début de la montée finale de la Flèche Wallonne, mais à la fin, ce sont les jambes qui ont parlé. Mercredi en Belgique, la cycliste de Rouyn-Noranda a été décrochée aux environs de la moitié de la terrible ascension du Mur de Huy pour ensuite être la 12e à rallier l’arrivée.

La Polonaise et deuxième du récent Tour des Flandres, Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), s’est imposée devant la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx – ProTime) et l’Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) au terme de cette épreuve de 146 kilomètres.

Vollering a forcé l’allure pendant presque toute la montée et la Québécoise n’a pu rester dans le groupe des six meneuses dans un passage à 19 % d’inclinaison. Le temps froid a fait en sorte que l’on pouvait voir le souffle des athlètes qui s’époumonaient dans l’ascension finale, où le trio de tête s’est détaché avec 250 mètres à faire. Niewiadoma est partie en solo 100 mètres plus tard et la championne du Tour de France 2023 n’a pas été en mesure de rester avec elle.

« J’ai essayé de faire de mon mieux et cela a donné une 12e place. Ç’aurait été le fun d’avoir un top 10 ou même un top 5, mais ce n’est pas si pire. Les conditions étaient vraiment difficiles aujourd’hui (mercredi), mais je me sentais quand même bien », a reconnu Baril, qui a accusé un retard de 32 secondes.

« C’était une belle course pour nous et nous avions Sara (Martin) dans l’échappée pendant toute la journée, ce qui nous a donné de la tranquillité dans le peloton. Nous avons été bien placées à tous les moments et c’était un bon travail d’équipe », a ajouté celle dont le meilleur classement sur ce parcours avant mercredi était une 16e place obtenue à l’édition 2022.

Ce travail collectif s’est poursuivi une fois l’épreuve terminée. Dans une vidéo diffusée dans le compte X de l’équipe Movistar, on a pu voir Baril avoir la mine basse et recevoir l’accolade de sa coéquipière Mareille Meijering, qui lui a remonté le moral.

Les trois autres Québécoises inscrites, Simone Boilard (Uno-X Mobility, +45 secondes), Clara Émond (EF Education-Cannondale, +48 secondes) et Magdeleine Vallières (EF Education-Cannondale, +1 minute 10 secondes) ont respectivement fini 12e, 23e et 32e.

Olivia Baril sera au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche, toujours en Belgique.

« On n’annonce pas encore du beau temps et j’aime ça. Je pense que je vais faire une bonne course et avoir de bonnes jambes », a conclu l’athlète de 26 ans.

Notons que le Britannique Stephen Williams (Israel – Premier Tech) a remporté l’épreuve masculine au sprint devant le Français Kévin Vauquelin (Arkéa – B & B Hotels). Aucun Québécois n’a pris le départ de la course.