Le monde du sport ne cesse jamais de tourner. L’année 2023 nous aura offert des moments d’anthologie, certains réjouissants et d’autres qu’on aimerait mieux oublier. Voici les 10 faits saillants qui ont marqué l’année.

10 – Le PGA Tour et la série LIV Golf signent l’armistice (6 juin)

PHOTO HAIYUN JIANG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le commissaire de la PGA, Jay Monahan

Par un beau et doux matin de juin, les deux plus grands rivaux du monde du golf se sont entendus. Depuis un an, certains des meilleurs joueurs de golf au monde désertaient le circuit PGA Tour pour aller s’enrichir avec les milliards de dollars des grands bonzes saoudiens sur le circuit LIV Golf. Jamais le golf n’avait été aussi divisé. Or, après un an de litige et d’insultes de part et d’autre, le commissaire de la PGA, Jay Monahan, a plié. Et la PGA, la LIV et le circuit européen se sont unis pour créer un nouveau circuit. Cependant, six mois plus tard, on en sait encore très peu. Mais cette nouvelle union a eu l’effet d’une bombe dans le monde du golf.

9 – Sans surprise, Connor Bedard est le premier choix (28 juin)

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Connor Bedard

Il ne fallait pas ouvrir son téléviseur trop tard pour être témoin de l’arrivée officielle de Connor Bedard dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le jeune prodige a été sélectionné, sans surprise, au premier rang du repêchage de la LNH par les Blackhawks de Chicago. Comme Sidney Crosby en 2005 et Connor McDavid en 2015, la sélection de Bedard était très attendue. Et depuis, il ne déçoit pas. Les Blackhawks semblent avoir trouvé leur sauveur, et nous sommes peut-être à l’aube d’une nouvelle ère gagnante à Chicago. Au moment d’écrire ces lignes, le centre de 18 ans était en voie de connaître une saison recrue de 43 buts et 73 points.

8 – LeBron James devient le meilleur pointeur de l’histoire de la NBA (8 février)

PHOTO KYLE GRILLOT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Kareem Abdul-Jabbar félicite LeBron James après que celui-ci a battu son record de points.

Ce n’était qu’une question de temps avant que ça se produise, puisque le plus grand joueur de sa génération n’a jamais cessé de produire depuis son arrivée dans la NBA, il y a 20 ans. James est dans la ligue depuis si longtemps qu’à ses débuts, les joueurs devaient dribler en possession du ballon. Avec son 36e point du match contre le Thunder d’Oklahoma City, il a surpassé le record de 38 387 points établi par Kareem Abdul-Jabbar, qui tenait depuis 1984. Le joueur de 38 ans y est allé d’un tir en suspension, un peu en haut de la ligne des lancers francs, pour passer à l’histoire.

7 – Tom Brady prend sa retraite pour de bon (1er février)

PHOTO MIKE EHRMANN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tom Brady

La deuxième prise aura finalement été la bonne pour Tom Brady. Pour la seconde fois de son illustre carrière, le plus grand quart-arrière de l’histoire a tiré sa révérence. Cependant, cette fois, il a tenu parole. La fin de sa carrière marquait la fin d’une ère, et les réactions ont été nombreuses. Puis, sans le savoir, nous étions à l’amorce d’une série de vagues de sportifs annonçant leur retraite. Le 25 juillet, un autre héros de la Nouvelle-Angleterre, Patrice Bergeron, accrochait ses patins. Un moment que les amateurs de hockey québécois ne sont pas près d’oublier. Le 21 septembre, ce fut au tour de Laurent Duvernay-Tardif. Puis, le 20 octobre, la meilleure buteuse de l’histoire du soccer, Christine Sinclair, a accroché ses crampons, littéralement, dans une publication sur Instagram.

6 – Damar Hamlin s’écroule en plein match (2 janvier)

PHOTO SAM GREENE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les joueurs des Bills de Buffalo inquiets pour leur coéquipier Damar Hamlin

L’année 2023 a bien mal commencé pour la NFL. Un match qu’on attendait depuis longtemps entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati a viré au drame. Après un contact anodin avec le receveur Tee Higgins, le maraudeur Damar Hamlin s’est écroulé au sol, suscitant panique, incompréhension et émoi. La scène était terrible. On apprendra plus tard que son cœur avait arrêté de battre et qu’il était passé extrêmement près d’y rester. Au moins, s’il y a du beau à en tirer, c’est que toute la communauté football aux États-Unis s’est ralliée derrière Hamlin et les Bills. Les amateurs ont été généreux en temps, en argent et en encouragements. Hamlin est devenu une vedette bien malgré lui et le visage de l’espoir partout dans la NFL.

5 – Les Canadiennes sont championnes du monde (12 novembre)

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’équipe canadienne féminine de tennis avec la coupe Billie Jean King

Presque un an jour pour jour après la victoire des hommes à la Coupe Davis, l’équipe canadienne féminine de tennis a remporté les grands honneurs en triomphant à la Coupe Billie Jean King pour la première fois de son histoire. Pendant un moment, le Canada détenait les titres de champions du monde masculin et féminin. Peu de gens auraient parié sur la victoire de l’équipe de Heidi El Tabakh, mais deux joueuses se sont démarquées. Leylah Fernandez s’est imposée comme la grande leader de cette équipe et la jeune Marina Stakusic a été épatante, à 18 ans, sur une grande scène comme celle-là. Et ultimement, Eugenie Bouchard est devenue championne du monde, et juste pour ça, l’année 2023 aura valu la peine d’être vécue.

4 – Laurence St-Germain devient championne du monde (18 février)

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Laurence St-Germain

La saison de ski s’est terminée dans l’apothéose pour Laurence St-Germain. L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a surpris tout le monde, elle la première, en devenant championne du monde au slalom, à Méribel, en France. Elle l’a fait en devançant nulle autre que l’Américaine Mikaela Shiffrin. St-Germain n’était jamais montée sur le podium depuis son arrivée au sein de l’équipe nationale et elle l’a fait pour la première fois au bout d’une saison en dents de scie lors de la compétition la plus prestigieuse de la saison. Cette victoire est devenue l’un des grands moments de l’histoire sportive du Québec. Un mois plus tard, Shiffrin battait le record ultime d’Ingemar Stenmark en remportant la 87e victoire de sa carrière. Une marque qui n’est pas près d’être battue. Shiffrin était déjà considérée comme la plus grande, mais c’est devenu officiel sur le plan statistique.

3 – Max Verstappen bat un (autre) record (3 septembre)

PHOTO STEPHANE MAHE, ARCHIVES REUTERS Max Verstappen reçoit une douche de champagne après une de ses 19 victoires de 2023.

Le pilote de Formule 1 Max Verstappen s’est imposé comme l’athlète le plus dominant de la planète en 2023. Plusieurs marques peuvent en témoigner, mais la plus significative doit être celle établie au Grand Prix d’Italie, alors qu’il a remporté une dixième victoire consécutive. Le record était de neuf, établi par Sebastian Vettel en 2013. La 19e victoire de la saison de Verstappen lors du dernier Grand Prix représente aussi un record. Seulement trois fois au cours de la campagne il n’a pas terminé sur la plus haute marche du podium, remportant 86,36 % des courses, un autre record. Et il a terminé une seule fois à l’extérieur du podium. La domination du pilote de 25 ans risque de se poursuivre encore quelque temps si les autres écuries ne trouvent pas le moyen de suivre les standards imposés par Red Bull.

2 – Lionel Messi se joint à l’Inter Miami (7 juin)

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lionel Messi

La rumeur courait depuis un certain temps, et elle disait vrai. Après avoir remporté la Coupe du monde de soccer, Lionel Messi n’avait plus rien à prouver à personne. Et il s’est écouté. La légende argentine était tentée depuis un certain temps par les Amériques et elle a flanché : Messi a traversé outre-mer pour se joindre à l’Inter Miami. Ce transfert est certainement le plus gros et le plus important de l’histoire de la MLS. Même s’il a été tenté par un retour à Barcelone et un détour vers l’Arabie saoudite, Messi a mis le cap vers la Floride, là où il a été accueilli en héros.

1 – Les Alouettes champions contre toute attente (19 novembre)

PHOTO NICK IWANYSHYN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyson Philpot (6) célèbre avec ses coéquipiers après avoir inscrit le touché victorieux pour les Alouettes à la Coupe Grey.

Un premier championnat en 13 ans, ça se souligne, non ? Et les Alouettes de Montréal ont fait en sorte que cette conquête demeure dans les annales : un touché dans les dernières secondes du match de la Coupe Grey, un discours inoubliable de Marc-Antoine Dequoy et un défilé mémorable malgré les intempéries. Plusieurs se souviendront de ce championnat comme celui qui ne devait pas avoir lieu. Sans propriétaire, sans président, sans entraîneur-chef et sans quart-arrière pour commencer la saison, les Alouettes ont battu coup sur coup les Argonauts de Toronto et les Blue Bombers de Winnipeg pour remporter les grands honneurs. Ce groupe a développé quelque chose de spécial en mettant l’accent sur la langue française et l’identité québécoise, et c’est ce qui a fait en sorte que les partisans ont embarqué à fond dans le projet de Jason Maas et Danny Maciocia. Une semaine plus tard, les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la deuxième Coupe Vanier de leur histoire. Bilan de 2023 : le football se porte bien au Québec.