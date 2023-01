Scène effrayante dans le match du lundi soir entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati. Le demi de sûreté des Bills Damar Hamlin s’est écroulé au sol après être entré en collision avec le receveur des Bengals Tee Higgins. Sa situation est désormais jugée « critique », alors qu’il est intubé à l’hôpital, mais « les signes vitaux sont de retour à la normale », selon un proche du joueur.

Higgins a attaqué avec son épaule droite, qui a touché Hamlin à la poitrine. Hamlin a ensuite enroulé ses bras autour des épaules et du casque de Higgins pour le traîner au sol.

Hamlin s’est relevé, a semblé ajuster son protecteur facial avec sa main droite, puis est tombé en arrière environ trois secondes plus tard et est resté immobile. Il a été entouré de joueurs des deux équipes, médusés, et a été évacué du terrain 16 minutes plus tard.

Selon l’équipe de diffusion, les soigneurs ont immédiatement appliqué des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire sur Hamlin.

Il a quitté le terrain en ambulance tandis que les joueurs de Bills, complètement sous le choc, étaient rassemblés en cercle de prière sur le terrain.

PHOTO SAM GREENE, USA TODAY SPORTS Les joueurs des deux équipes réunis sur le terrain du Paycor Stadium, à Cincinnati

Certains pleuraient, d’autres, comme les quarts-arrières rivaux Joe Burrow et Josh Allen, s’enlaçaient. Il n’y avait plus d’équipes, que des joueurs inquiets pour l’un des leurs.

Un journaliste de Cincinnati a révélé que Hamlin « avait un pouls », mais « ne pouvait pas respirer par ses propres moyens ». FOX ajoutait que le joueur était « intubé » et que sa situation était « critique ».

Plus tard, son représentant marketing et ami Jordon Rooney a confirmé que « ses signes vitaux étaient de retour à la normale » et que Hamlin avait été endormi « pour lui installer un tube dans la gorge ». Rooney a ajouté que les médecins faisaient des tests et qu’il donnerait des nouvelles dès que possible. Les médecins traitants du Centre médical de l'Université de Cincinnati devaient rencontrer les médias en soirée, mais ont finalement annulé le point de presse.

Selon l’Associated Press, une centaine de partisans se sont réunis près de l’hôpital en soirée pour prendre part à une veillée aux chandelles improvisée.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE TWITTER @BUFFALOBILLS Témoignages de solidarité envers Damar Hamlin compilés par les Bills

Matthieu Proulx ébranlé

« Ça fait 12 ans que je suis commentateur, ça fait 25 ans que je suis impliqué dans le football, et c’est la scène la plus troublante que j’ai jamais vue », a déclaré le commentateur sportif et ancien joueur des Alouettes de Montréal Matthieu Proulx. Il était d’ailleurs en ondes à RDS au moment de l’incident.

« C’était vraiment inquiétant, a-t-il ajouté, visiblement ébranlé. C’était vraiment à glacer le sang. Le contact était fort, mais il s’est relevé et il est tombé par la suite. C’est vraiment particulier. On a vu rapidement que ça n’allait pas, surtout quand on a vu des joueurs pleurer. Ce sont des scènes que l’on ne voit jamais, et on sait que c’est un sport à risque. »

Au moment de reprendre le jeu après le départ de l'ambulance, les entraîneurs-chefs Zac Taylor et Sean McDermott ont plutôt opté pour un conciliabule avec les officiels, entraînant la suspension temporaire du match.

Celui-ci a officiellement été remis, sur décision du commissaire de la NFL, Roger Goodell, plusieurs minutes plus tard. Il restait 5:58 à jouer au premier quart.

« Nos pensées et nos prières accompagnent Damar et les Bills de Buffalo, a ajouté Goodell. Nous donnerons toutes les informations à mesure qu’elles seront disponibles. »

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Des amateurs de football se sont réunis en fin de soirée devant l'hôpital où Damar Hamlin a été transporté, à Cincinnati.

« Tous les membres de notre communauté prient pour Damar Hamlin. Nous sommes en contact avec les Bills, les Bengals et la NFL. Tout ce qui compte est la santé de Damar », a ajouté l'Association des joueurs.

Le fait que le match ait été annulé témoigne de la gravité de la situation, selon Proulx. « Je me souviens d’avoir déjà vu des gars partir en civière en ne sachant pas s’ils étaient paralysés, puis on continuait à jouer […]. Je ne me souviens pas d’un match annulé en raison d’une blessure. »

La NFL a pris la seule décision qui s’imposait, soit d’annuler la rencontre. Le commentateur sportif Matthieu Proulx

« Ce qu’on souhaitait tous, en fait, c’est apprendre que le match allait reprendre parce qu’on avait des bonnes nouvelles. […] J’ai dû retenir quelques larmes. J’ai le motton. Vivre ça est très choquant. »

Hamlin, 24 ans, en est à sa deuxième année avec les Bills. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu en tant que recrue, mais il a été un rouage important de la défense des Bills cette saison.

Avec la collaboration de Frédérik-Xavier Duhamel, La Presse