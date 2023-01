Une veillée aux chandelles a été organisée pour Damar Hamlin à Orchard Park, dans l’État de New York, mardi.

Le cœur du demi de sûreté Damar Hamlin a dû être réanimé à deux reprises, une fois sur le terrain et une autre fois à l’hôpital, après s’être subitement arrêté lors d’une scène effrayante durant le match qui opposait les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati lundi soir.

C’est ce qu’a révélé l’oncle de Hamlin, Dorrian Glenn, pendant une entrevue télévisée à l’extérieur de l’hôpital de Cincinnati où le joueur était toujours sous sédatif aux soins intensifs, mardi.

« Ils l’ont réanimé sur le terrain avant de l’amener à l’hôpital et l’ont réanimé une deuxième fois, arrivés à l’hôpital, a déclaré Glenn à CNN. Je veux juste exprimer ma gratitude envers les membres du personnel médical, car sans eux, mon neveu ne serait probablement même pas ici. »

Glenn a dit qu’il regardait le match avec des proches à Pittsburgh. Il est arrivé à Cincinnati tôt mardi, la distance entre les deux villes étant d’environ 480 kilomètres.

Je n’ai jamais autant pleuré de ma vie. Savoir que mon neveu est mort sur le terrain et qu’il a été ramené à la vie. Je veux dire, c’est juste déchirant. Dorrian Glenn

Glenn a déclaré qu’il y avait des signes encourageants, comme le fait que les médecins ont réduit de 100 % à 50 % le niveau d’oxygène dont Hamlin a besoin.

« Il est toujours sous sédatif pour le moment, a poursuivi Glenn, toujours interviewé par CNN. Ils veulent juste qu’il ait plus de chances de se rétablir. Ils pensent que s’il est sous sédatif, son corps peut guérir beaucoup plus vite que s’il était réveillé, ce qui pourrait entraîner d’autres complications. »

De son côté, la NFL s’est livrée mardi à un difficile exercice d’équilibrisme, naviguant entre les émotions des joueurs et le calendrier serré des éliminatoires, tout en soulignant que la santé de Hamlin était sa principale préoccupation.

La ligue a informé les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati que leur match, interrompu lundi soir, ne serait pas repris cette semaine, et le calendrier de la semaine du 18 janvier resterait inchangé, pour l’instant.

Ainsi, aucune décision n’a été prise concernant l’éventuelle reprise du match décisif entre les deux formations. Leur affrontement a été suspendu lundi soir, durant le premier quart, lorsque Hamlin a été victime d’un arrêt cardiaque après avoir effectué un plaquage.

Il venait juste de plaquer le receveur des Bengals Tee Higgins, avant de se relever brièvement puis de s’effondrer.

Le personnel médical a rétabli son rythme cardiaque sur le terrain avant qu’il ne soit conduit à l’hôpital en ambulance. Pendant ce temps, les joueurs des deux équipes pleuraient et priaient, alors que le match était diffusé dans tout le pays.

« Damar a fait un arrêt cardiaque et a été rapidement réanimé par les médecins du club sur place et le personnel médical indépendant, tous hautement qualifiés pour mettre en œuvre les plans d’urgence médicale », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans une lettre envoyée à toutes les équipes, et obtenue par l’Associated Press.

« Damar a été stabilisé et transporté au Centre médical de l’Université de Cincinnati, un centre de traumatologie de niveau 1, où il se trouve toujours aux soins intensifs. »

La NFL a contesté un reportage télévisé selon lequel les deux équipes avaient reçu l’ordre de reprendre le jeu après un échauffement de cinq minutes. « Cela ne nous a jamais traversé l’esprit », a déclaré le directeur de la ligue, Troy Vincent.

Les Chiefs de Kansas City se sont entraînés mardi en vue de leur match de samedi après-midi contre les Raiders de Las Vegas. Les Chiefs (13-3) luttent avec les Bills (12-3) et les Bengals (11-4) pour la première place de l’Association américaine.

L’issue du match Bills-Bengals a donc des implications majeures pour les éliminatoires. Les Bills ont abordé la rencontre en tête du classement, tandis que les Bengals avaient la possibilité de s’emparer du titre de champion de la division Nord de l’Association américaine en cas de victoire et étaient également en lice pour la première place avec les Chiefs.

Les Bengals menaient 7-3 au premier quart lorsque le match a été arrêté. Les éliminatoires de la NFL devraient débuter le 14 janvier. L’équipe qui termine en tête de chaque association est dispensée du premier tour et bénéficie de l’avantage du terrain pendant toute la durée des éliminatoires.