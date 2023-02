Merci aux fidèles des Lakers. D’être en présence d’une légende comme Kareem me rend très humble. À ma magnifique femme, ma fille, mes deux garçons, mes amis, ma famille, ma mère, tout le monde qui a été à mes côtés depuis 20 ans, merci. Je ne serais pas qui je suis sans votre aide, sans votre passion et vos sacrifices. À la NBA, merci de m’avoir permis de faire partie de quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Je n’aurais pu imaginer un plus beau rêve. Putain… merci tout le monde.