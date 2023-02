LeBron James et sa famille. De gauche à droite : ses deux fils Bronny et Bryce Maximus, sa fille Zhuri, son épouse Savannah et sa mère Gloria.

Historique et spectaculaire. Impensable, mais prévisible. Et même si c’était une formalité, LeBron James a réussi de façon remarquable à dérober à Kareem Abdul-Jabbar le titre de meilleur pointeur de la NBA.

« Je pense que c’est l’un des plus grands records du monde du sport, a déclaré James une semaine avant de battre le record. C’est l’un de ces records que l’on ne voit jamais ou que l’on ne pense jamais pouvoir battre. »

Grâce à ses 38 points face au Thunder d’Oklahoma City, mardi soir, James a confirmé ce qu’on savait déjà : sa longévité et son intemporalité sony sans égales. En carrière, le joueur de 38 ans a amassé 38 390 points, quatre titres et deux médailles d’or olympiques. Résumé de sa carrière en chiffres.

PHOTO STEVE YEATER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James lors de sa première saison avec les Cavaliers de Cleveland, en 2003

3

Nombre d’équipes de James. Il a entamé sa carrière avec les Cavaliers de Cleveland et après sept saisons, il a rejoint le Heat de Miami, avec lequel il a remporté deux titres. Après quatre saisons, il est retourné à Cleveland, où il a finalement permis aux Cavaliers de vivre un premier sacre. Ce séjour de quatre saisons l’a finalement mené avec les Lakers de Los Angeles, desquels il défend les couleurs depuis.

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS LeBron James avec les trophées de champion et de joueur le plus utile de la finale en 2020

4

Nombre de titres de joueur le plus utile du circuit. C’est le même nombre pour le joueur par excellence de la finale, et ce, en 10 présences. Cependant, Abdul-Jabbar (6), Michael Jordan (5) et Bill Russell (5) font mieux en saison.

PHOTO TONY DEJAK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James avec les Cavaliers de Cleveland en 2014

1410

Nombre de matchs joués en 20 saisons. L’une des plus grandes forces de James a été de rester en santé pendant autant d’années. Lors de ses 15 premières saisons, il n’a raté que 71 matchs. En moyenne, James dispute 72 rencontres par campagne.

PHOTO RON SCHWANE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James lors du match des Étoiles en février 2022

19

Nombre de participations au match des Étoiles. Sa seule absence est survenue lors de sa saison recrue. S’il participe au match en 2024, il se hissera au premier rang du circuit pour le nombre de participations au match des Étoiles.

PHOTO LENNOX MCLENDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kareem Abdul-Jabbar, le 5 avril 1984, alors qu'il dépassait la marque de Wilt Chamberlain du plus grand nombre de points en carrière dans la NBA.

1984

La marque d’Abdul-Jabbar tenait depuis 1984 après qu’il eut lui-même détrôné Wilt Chamberlain. Ce dernier était au premier rang depuis 1966.

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS LeBron James inscrit un panier de trois points face au Heat de Miami le 28 décembre 2022.

2233

Le nombre de lancers de trois points réussis par James avant la rencontre de mardi soir. Ça démontre l’évolution du basketball depuis l’époque d’Abdul-Jabbar. À titre comparatif, Abdul-Jabbar en a réussi un seul en carrière.

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James, alors avec les Cavaliers de Cleveland, en 2016

1000

Plus jeune joueur à avoir atteint chaque tranche de 1000 points – 1000, 2000, 3000… 10 000, 20 000, 30 000, 38 000 –, James est devenu un spécialiste des jalons importants. « Je suis né avec un don de Dieu », a-t-il déclaré après son 15 000e point.

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James inscrit un de ses 38 390 points en carrière le 25 janvier dernier

40 000

Un plateau de points encore jamais atteint. James pourrait de nouveau inscrire son nom dans le livre des records dès l’an prochain. L’Américain a enregistré plus de 1000 points lors de chacune de ses saisons dans la NBA.

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James en 2020, avant qu'il ne change son numéro 23 pour le numéro 6.

23

Son numéro pendant plusieurs années avant de demander à la ligue de le retirer en l’honneur de Jordan. James a porté le numéro 23 de 2003-2004 à la saison 2020-2021, sauf lors de son passage avec le Heat de Miami pendant quatre saisons. À l’aube de la saison 2021-2022, il a décidé qu’il allait désormais arborer le numéro 6 sur son maillot, qu’il a porté avec le Heat.

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James avec le trophée des champions et celui du joueur le plus utile de la finale en compagnie de Dwyane Wade après que le Heat de Miami eut remporté les grands honneurs en 2013.

10

Le nombre de finales auxquelles James a participé (cinq avec Cleveland, quatre avec Miami et une avec Los Angeles). Seuls Bill Russell (12) et Sam Jones (11) ont participé à plus de finales que lui. James a aussi participé à huit finales de suite entre 2011 et 2018.

En bref Lieu et date de naissance : Akron, en Ohio, 30 décembre 1984 Taille et poids : 6 pi 9 po et 250 lb Classement des pointeurs LeBron James 38 352 Kareem Abdul-Jabbar 38 387 Karl Malone 36 928 Kobe Bryant 33 643 Michael Jordan 32 292

Chronologie

PHOTO TONY DEJAK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James fraîchement repêché par les Cavaliers de Cleveland le 27 juin 2003.

26 juin 2003 : Les Cavaliers de Cleveland sélectionnent LeBron James au premier rang au total du repêchage de la NBA. Il évoluait alors avec l’école secondaire St. Vincent–St. Mary et n’est pas passé par les rangs universitaires.

29 octobre 2003 : Les attentes étaient élevées pour la future vedette. Et il les a dépassées à sa première occasion. Lors de son premier duel dans la NBA, l’Américain de 18 ans inscrit 25 points contre les Kings de Sacramento.

21 janvier 2006 : James marque son 5000e point en carrière. Avec une performance de 51 points contre le Jazz de l’Utah, il devient le plus jeune joueur de la NBA à atteindre la marque.

PHOTO ERIC GAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James décroche son premier titre en carrière à sa deuxième saison avec le Heat de Miami.

21 juin 2012 : À sa deuxième saison avec le Heat, James décroche son premier titre en carrière. Épaulé par Dwayne Wade et Chris Bosh, le Heat défait le Thunder en cinq rencontres.

20 juin 2013 : Le Heat réalise le doublé et triomphe pour la deuxième année consécutive. Cette fois, il défait le Spurs de San Antonio en sept parties et James est élu joueur par excellence en finale pour la deuxième année de suite.

3 mars 2014 : James récolte 61 points contre les Bobcats de Charlotte et réalise sa meilleure performance à vie. C’est toutefois la seule fois dans sa carrière où il a passé la barre des 60 points.

7 décembre 2015 : Il décroche un contrat à vie avec Nike et devient l’un des trois athlètes, avec Jordan et Cristiano Ronaldo, à s’entendre avec l’entreprise américaine pour ce type de contrat.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS LeBron James et ses coéquipiers célèbrent leur titre le 19 juin 2016

19 juin 2016 : Désormais de retour avec son club local à Cleveland, James et ses coéquipiers orchestrent une remontée des plus spectaculaires contre les Warriors de Golden State. Les Warriors menaient la série 3-1, et venaient de battre le record de la NBA de la meilleure fiche en saison avec un dossier de 73-9, mais s’inclinent en sept rencontres devant les Cavaliers. James est nommé joueur par excellence de nouveau.

25 janvier 2020 : James dépasse Kobe Bryant au troisième rang des pointeurs. Bryant félicite son ancien rival sur Twitter. Il s’agit cependant du dernier tweet de Bryant, qui meurt avec huit autres personnes dans un écrasement d’hélicoptère le lendemain.

11 octobre 2020 : Avec les Lakers, James s’illustre encore en finale de la NBA et aide les Lakers à remporter le championnat contre le Heat. James remporte le titre de joueur le plus utile en finale pour la quatrième fois.

30 décembre 2020 : James inscrit plus de 10 points dans un 1000e match de suite. Il est le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir réalisé le tour de force.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS LeBron James et son fils Bronny mardi soir

Juin 2024 : Son fils LeBron James fils, mieux connu comme Bronny, pourrait se rendre admissible pour le repêchage de la NBA. Il a déjà reçu six offres d’universités américaines et le paternel a déjà dit que c’était une nécessité de jouer avec son fils.