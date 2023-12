Le lancer du fer droit de Nick Taylor après sa victoire à l’Omnium canadien RBC a été le point d’exclamation de ce qui a été possiblement la meilleure année de l’histoire du golf canadien.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Taylor a calé un roulé de 72 pieds pour un aigle, mettant fin à une prolongation de quatre trous contre l’Anglais Tommy Fleetwood et lui permettant de remporter le championnat canadien masculin le 11 juin. Il devenait le premier Canadien à gagner le titre en 69 ans.

Mais les succès des Canadiens sur les terrains de golf ont été encore plus importants et à tous les niveaux. Ils ont remporté quatre tournois de la PGA, et un de la LPGA.

« Je crois que le Canada n’a jamais eu autant de succès dans les rangs professionnels, particulièrement sur le circuit de la PGA, a dit Taylor, qui est devenu le premier Canadien à gagner l’Omnium canadien RBC depuis Pat Fletcher en 1954. Notre objectif, comme joueurs, avec Golf Canada, est d’aider à augmenter notre présence sur le circuit.

« Plus il y aura de joueurs canadiens, plus nous aurons de chances de gagner plus de tournois. »

Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a rejoint Corey Conners, de Listowel, en Ontario, Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, et Adam Svensson, de Surrey, en Colombie-Britannique, parmi les vainqueurs sur le circuit de la PGA durant la saison 2022-23. Il s’agit d’un nombre record de victoires par des Canadiens lors d’une saison de la PGA.

« C’est une belle confrérie, a dit Taylor. Nous nous entraînons souvent ensemble, nous soupons souvent ensemble et nous nous encourageons les uns les autres.

« Je pense que nous nous aidons à devenir meilleurs et je pense que c’est pour cette raison que nous avons continué à nous améliorer et à atteindre de nouveaux sommets. »

Conners, qui a gagné l’Omnium du Texas pour une deuxième fois en avril, a rappelé que la victoire était la meilleure des sensations dans le golf professionnel.

« C’est le fait saillant de ma saison, a dit Conners. Je suis aussi fier de m’être qualifié pour le Championnat du circuit, d’avoir fait partie du top 30 de la Coupe FedEx et d’avoir eu l’occasion de gagner la Coupe FedEx. »

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a remporté le Tournoi des Championnes en janvier, ajoutant un 13e titre de la LPGA à son palmarès, un sommet pour un athlète canadien dans le golf professionnel, peu importe le sexe.

PHOTO STEVE NESIUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brooke Henderson

« Ça a été une année en dents de scie, a dit Henderson. J’étais contente d’avoir l’occasion de défendre mon titre au Championnat Evian et de terminer en deuxième place. C’était agréable d’être à nouveau dans la course.

« Je peux dire la même chose du Championnat du circuit en novembre. C’est toujours un objectif majeur en début de saison de tenter de gagner ce titre et le Globe CME en novembre. »

Les succès des Canadiens ont dépassé les circuits de la PGA et de la LPGA.

Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, et Roger Sloan, de Merritt, en Colombie-Britannique, ont inscrit des victoires sur le circuit secondaire Korn Ferry et ont donc reçu un statut à temps plein pour la PGA en 2024. Il y aura donc huit Canadiens sur le circuit, alors que Silverman et Sloan rejoindront Taylor, Conners, Hughes, Svensson, Taylor Pendrith, de Richmond Hill, en Ontario, et Adam Hadwin, d’Abbotsford.

Alena Sharp, de Hamilton, a gagné un tournoi du circuit Epson et a terminé cinq fois au sein du top 10 du circuit féminin secondaire. Elle a également aidé le Canada à gagner le bronze aux Jeux panaméricains, cet automne à Santiago, au Chili.

Sharp a récupéré son statut à temps plein de la LPGA via les qualifications, tout comme Maddie Szeryk, de London, en Ontario, et Savannah Grewal, de Mississauga, en Ontario. Elles rejoindront Henderson et Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, lors de la prochaine saison.

À l’approche des Jeux olympiques de Paris, l’été prochain, et la Coupe des Présidents, au club de golf Royal Montreal, en septembre, Taylor s’attend à ce que 2024 soit une autre saison exceptionnelle pour le golf canadien.

« Ces deux évènements sont au sommet de la liste de ceux auxquels je veux participer l’année prochaine », a-t-il dit.