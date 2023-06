Lionel Messi, le plus grand joueur de sa génération, voire de tous les temps, débarque en MLS avec l’Inter Miami.

Après des années de rumeurs, le joueur en a fait l’annonce mercredi après-midi.

« J’ai décidé que j’allais à Miami, je n’ai pas (un accord) conclu à 100 % ou peut-être qu’il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas », a déclaré Messi aux journaux espagnols, Diario Sport et Mundo Deportivo. Le club américain et la ligue ont fait le même genre d’annonces quelques minutes plus tard sur les réseaux sociaux.

L’Argentin n’a plus besoin de présentation ; septuple lauréat du Ballon d’or, champion de la Coupe du monde 2022, quatre fois vainqueurs de la Ligue des champions et six fois soulier d’or européen. Il a tout simplement été le meilleur joueur du XXIe siècle.

Alors âgé de 35 ans — 36 ans plus tard en juin —, la Pulga est encore parmi la crème du soccer mondial, il est d’ailleurs fortement pressenti pour être en lice parmi les finalistes du prochain Ballon d’or. Alors pourquoi quitterait-il le Vieux-Continent pour le soleil de la ville de Miami ? Réponse courte : argent, famille et sécurité.

Courses à trois chevaux

Après avoir passé l’entièreté de sa carrière européenne avec le FC Barcelone, Messi a porté les couleurs du Paris-Saint Germain lors des deux dernières campagnes. Après une élimination hâtive en Ligue des champions, le divorce entre le club de la capitale française et Messi s’est matérialisé. Son contrat avec le PSG prendra fin le 30 juin.

C’était deux années où je n’étais pas heureux, je n’aimais pas ça. […] Deux années difficiles pour moi, mais elles sont derrière moi désormais. Lionel Messi

« Cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux », dixit Messi.

C’est donc avec une envie de changer de décor et ces informations que trois candidats ont approché Messi : le FC Barcelone, l’Inter Miami et Al-Hilal, un club saoudien.

Selon Fabrizio Romano, l’informateur le plus réputé du monde footballistique, la priorité de Messi a toujours été de boucler la boucle à Barcelone.

Or, le président des Blaugranas Joan Laporta, a été incapable de lui offrir quelconque garantie sur la faisabilité de son retour. En raison des problèmes financiers du Barça, le club devait faire de la gymnastique financière et se débarrasser rapidement de joueurs pour se permettre Messi. Ajoutons les règles de fair-play financier qui obligent les clubs à dépenser une somme raisonnable pour les joueurs de talent et c’était une histoire d’amour impossible.

« Je voulais retourner au Barça, mais je ne voulais pas laisser mon avenir entre les mains d’une autre personne », a-t-il ajouté aux Diario Sport et Mundo Deportivo.

J’ai entendu dire qu’ils devaient baisser les salaires ou vendre des joueurs et je ne voulais pas passer par là Lionel Messi

Par l’entremise d’un communiqué, le FC Barcelone a affirmé avoir proposé une véritable offre à Messi. Or sans garantie, il s’est alors tourné vers une seconde option.

Homme d’affaire, mais surtout de famille

Deux camps ont émergé dans les dernières semaines sur le dossier de Messi. D’abord Al-Hilal a offert un pactole avoisinant 1,5 milliard de dollars canadiens sur l’étendue d’un contrat de deux ans, selon Romano.

Toutefois, la famille de Messi, soit sa femme Antonella et ses enfants, n’étaient pas emballés par l’idée de vivre en Arabie saoudite et comme ils ont été au cœur du processus de décision, le choix du gaucher s’est arrêté sur le club de David Beckham.

Sans accoter les revenus qu’il aurait faits au Moyen-Orient, Miami a sorti l’artillerie lourde pour leurrer Messi en MLS.

Selon The Athletic, Adidas et Apple ont fait des concessions au numéro 10 afin de le voir faire son arrivée en MLS.

Adidas, qui a consenti un contrat à vie à Messi en 2017, aurait offert une portion des revenus qu’il va générer grâce à sa venue à l’Argentin. L’équipementier allemand s’occupe de conception des maillots de toutes les équipes du circuit Garber jusqu’en 2030. À ce moment-là, Messi sera à la retraite.

Pour sa part, Apple aurait également soumis une part de ses retombées à Messi. Le géant californien s’occupe de la diffusion de tous les matchs de la MLS sur sa plate-forme Apple TV+et Messi pourrait toucher une forme de contribution selon le nombre d’abonnés qu’il attirera. Mardi, Apple avait annoncé qu’elle allait produire une série documentaire de quatre épisodes sur sa participation à cinq éditions du mondial.

Messi aurait également droit à une clause dans son contrat lui permettant d’acheter une portion d’un club MLS après avoir pris sa retraite. Une entente similaire à celle que David Beckham avait eue lorsqu’il s’était engagé avec le Galaxy de Los Angeles a souligné The Athletic.

La transformation de l’Inter Miami

L’arrivée de Messi à Miami fera certes une onde choc médiatique, mais elle fera basculer bien des choses sur le plan sportif.

D’abord, la semaine dernière, le club a limogé son entraîneur-chef Phil Neville. Plusieurs médias ont indiqué que Gerardo Martino pourrait remplacer l’Anglais comme instructeur à temps plein.

Celui mieux connu comme Tata Martino a dirigé Messi à deux reprises, avec le FC Barcelone entre 2013 et 2014, puis avec la sélection nationale argentine. L’homme de 60 ans connaît déjà le fonctionnement de la MLS, puisqu’il a été à la tête d’Atlanta United pendant deux saisons et a remporté la Coupe MLS.

Il a aussi déjà dirigé deux joueurs offensifs du club en Josef Martinez, avec Atlanta, et Rodolfo Pizarro avec l’équipe nationale mexicaine.

Cet électro-choc, le club en a bien besoin. Au moment d’écrire ses lignes, Miami est dernier dans l’Association Est. Depuis les blessures des milieux de terrain brésiliens Jean Mota et Gregore, le club est en chute libre, d’où sa dernière place dans l’Est.

Ces absences de taille se font aussi ressentir devant alors que le club a de la difficulté à trouver le fond du filet. Martinez et Leonardo Campana sont les seuls membres de l’équipe avec plus d’un but à leur fiche. Seulement trois équipes de la MLS ont moins de buts cette saison que Miami.

Le club a également les mains liées sur le plan des contrats de joueurs désignés, alors il ne pourra pas distribuer d’autres contrats avec des sommes pharaoniques pour épauler Messi à moins d’une transaction.

C’est dans ce contexte qu’arrivera l’Argentin. Le club, en quête d’identité, aura besoin de toute la magie de Messi. Il s’est prouvé magicien partout et il devra répéter le même tour à Miami s’il veut sauver la saison de l’équipe.