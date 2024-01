Insatisfaits de votre sommeil ? Voici quelques conseils de base.

Adopter une routine

L’heure du coucher et l’heure du lever devraient être régulières, la semaine comme la fin de semaine. On se réserve donc une plage horaire de huit heures consacrée au dodo… et on la respecte.

Favoriser les activités calmes

Avant d’aller au lit, on évite de travailler, d’avoir des discussions importantes, de prendre des décisions cruciales… Mieux vaut couper les écrans une heure avant d’aller au lit.

Sortir de son lit

Quand on est incapable de dormir, les spécialistes suggèrent d’aller faire une activité tranquille dans une autre pièce, jusqu’à ce qu’on ressente à nouveau des signes d’endormissement.

Cacher l’heure

Charles Morin conseille aux insomniaques de garder le cellulaire et le réveille-matin couverts et hors de portée pendant la nuit. « On ne devrait même pas y jeter un coup d’œil », dit-il.

Garder des attentes réalistes

Tout le monde va avoir des problèmes de sommeil à un moment donné ou l’autre. Vous avez une mauvaise nuit de sommeil ? Ne paniquez pas avec ça.

Consulter

Si les recommandations de base n’améliorent pas la situation, mieux vaut consulter un professionnel qui pourra mener une évaluation.