Elle s’appelle Julie Smith et elle est psychologue clinicienne. Sa mission : vulgariser la santé mentale. Vedette improbable des réseaux sociaux, on l’a baptisée la « psy aux 20 millions de likes ». Son livre Pourquoi personne ne m’en a parlé avant, fraîchement traduit, vient d’arriver en librairie. Nous l’avons lu pour vous. Voici ce que nous avons retenu.

Le phénomène

Avant d’y venir, il faut savoir que c’est sur TikTok, YouTube et Instagram que la psychologue trentenaire, qui pratique à Hampshire, au sud de Londres, s’est d’abord fait connaître, il y a quelques années déjà. Avec ses capsules compactes, dynamiques et éducatives (en anglais seulement, malheureusement), portant sur l’anxiété, le sommeil ou la dépression, elle s’est bâti une solide réputation. À preuve, ses abonnés se comptent désormais par millions (4,7 millions sur TikTok).

« Cette dame a une capacité hors du commun de vulgariser la science ! », commente à son sujet Sonia Lupien, directrice scientifique du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, invitée à visionner quelques capsules pour nous sur YouTube. « Ses exemples sont vraiment très bons, et je suis certaine que cela permet à beaucoup de gens de comprendre des concepts complexes. De très bonnes vidéos et une très bonne approche ! Je vais garder cela dans mes favoris ! »

Ça vous donne une idée de l’enthousiasme que suscitent ses « trucs de psychologue » (« tips from a psychologist »), « cinq choses qu’une personne qui fait de l’anxiété sociale veut que vous sachiez » et « quatre signes que vous vous dirigez tout droit vers un épuisement professionnel », toujours armée de balles, briques ou autres supports visuels de circonstance.

Pourquoi un livre ?

Julie Smith ne cherche pas la notoriété. À preuve : nous n’avons même pas été capable de lui arracher une entrevue, malgré la nouvelle traduction de son livre, le plus gros vendeur au Royaume-Uni en 2022 (hors fiction). Pas mal pour un ouvrage de vulgarisation scientifique, non ? Elle serait trop absorbée par son boulot et la rédaction d’un second ouvrage, chuchote-t-on. « Je n’avais aucune envie d’être une personnalité publique ou sur les médias sociaux, a-t-elle toutefois expliqué au Guardian il y a deux ans. L’idée, c’était vraiment de partager une information. »

C’est qu’en psychologie, disait-elle, une grosse portion de la thérapie repose sur l’éducation : comment fonctionnent nos humeurs, comment influencer notre moral et comment cela peut jouer au bout du compte sur notre santé mentale ?

À force de répéter des notions de base, et surtout d’entendre ses patients lui dire « mais pourquoi personne ne m’en a parlé avant ? », elle a décidé de foncer et de rendre toute cette précieuse information disponible. D’abord en ligne, puis récemment sur papier.

« Le livre est l’élément éducatif de la thérapie, mais il n’est pas la thérapie », nuançait-elle dans l’entrevue. Cette brique de plus de 300 pages est évidemment moins compacte que ses capsules, quoique étonnamment tout aussi digeste, et permet d’analyser en profondeur quantité de sujets d’intérêt : de « la vie en gris » au bonheur, en passant par la motivation, le chagrin, la peur et l’anxiété. L’idée : proposer une « boîte à outils », comme elle dit.

L’art de garder le moral

Le chapitre sur « la vie en gris » ou le « moral en berne » est particulièrement éclairant. On le sait, on a tendance à croire que certaines personnes ont le bonheur plus facile que d’autres. Ou que certains ont la guigne, c’est selon. Or voilà qu’on apprend ici (et « la science nous confirme – et les gens le découvrent souvent en thérapie », est-il écrit), qu’effectivement « nous sommes plus à même d’influer sur nos émotions que nous le pensons ». Intéressant, mais comment ?

Attention, il ne s’agit pas de penser tout simplement positivement (et l’autrice le répète à différents moments dans le livre : on ne contrôle pas ses émotions, mais plutôt ce qu’on en fait ; nuance, que les adeptes de psychologie positive se le tiennent pour dit), mais plutôt de reconnaître ce que nous vivons (une tristesse, un coup dur, on met des mots sur son ressenti), d’éviter certains pièges (comme le repli), pour se concentrer enfin sur l’« essentiel ». Quel est-il ? En résumé, la science est catégorique : il faut miser sur l’exercice physique, prioriser son sommeil, manger équilibré, se doter d’une routine quotidienne et entretenir des relations humaines de qualité.

Motivation, bonheur et relations (encore)

Vous manquez de motivation pour mettre tout cela en pratique ? Bonne nouvelle : « La motivation n’est pas une habileté ni un trait de personnalité », écrit-elle. Plutôt un « sentiment » qu’il faut apprendre à « cultiver ». Comment ? En comprenant son fonctionnement (et elle le décrit en long et avec moult précisions), notamment ceci : la motivation naît dans l’action. « C’est ce sentiment fantastique que nous éprouvons quand nous sortons de la salle de sport, et non lorsque nous nous y rendons », résume-t-elle.

Quant au fameux bonheur, au cœur de tant de quêtes, on l’a dit, mais permettez qu’on répète : l’activité physique et le sommeil sont la clé. « Aucune thérapie [...] ne peut compenser l’impact destructeur d’un sommeil de mauvaise qualité ou d’un manque d’activité physique », répète la psychologue à de nombreuses reprises dans le texte.

Enfin, et au risque de nous répéter, retenez ceci : en matière de bonheur toujours, les relations sont fondamentales. Dans la section sur « une vie pleine de sens », Julie Smith conclut : « En matière d’existence heureuse [...], nos relations et la satisfaction qu’elles nous procurent [...] sont au cœur de l’équation ». Oui, « au-dessus de l’argent, de la célébrité, de la classe sociale, des gènes et de toutes ces choses vers lesquelles on nous dit de tendre. [...] Des relations saines nous protègent physiquement et mentalement tout au long de notre vie. » C’est dit.