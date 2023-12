Louise Labrecque et sa fille Gabrielle Labrosse travaillent ensemble et ont lancé leur site Avec Style, où elles donnent des conseils mode.

Elles sont spontanées et chaleureuses. Le duo mère-fille composé de Louise Labrecque et de Gabrielle Labrosse transmet sa passion pour la mode et prodigue des conseils vestimentaires. Nous les avons rencontrées dans leur studio.

Nous sommes au 10e étage d’un immeuble situé sur le boulevard Saint-Laurent, dans le quartier Chabanel. On entre dans un bel espace vitré et lumineux. « Bienvenue dans notre boutique Avec Style », lancent Louise Labrecque et Gabrielle Labrosse, enthousiastes. « C’est ici, notre espace ! Et c’est ici qu’on propose aux femmes de monter une garde-robe intelligente. Il s’agit de se procurer un nombre limité de vêtements qu’on peut agencer ensemble par la suite. Bien se sentir dans ses vêtements, quelle que soit sa silhouette, c’est l’ADN de notre entreprise », explique la styliste Louise Labrecque, autrice de Vos vêtements parlent.

« On mise sur le confort et un style intemporel. À la boutique, on reçoit les femmes, on les guide, on les aide à comprendre leur physionomie et à choisir des pièces, pantalons, vestons, robes, chemises qui s’agencent ensemble et qui les mettent en valeur », précise Gabrielle Labrosse.

« C’est un investissement, mais c’est fait pour durer. On se dit c’est réglé, j’ai toutes les pièces incontournables dans ma garde-robe, et je me sens en confiance », ajoute Louise Labrecque.

Selon cette dernière, il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir des vêtements.

PHOTO PHIMO PHOTO, FOURNIE PAR LA BOUTIQUE AVEC STYLE Louise Labrecque et sa fille Gabrielle Labrosse portent des tenues festives pour le temps des Fêtes.

On est de plus en plus conscient du message que le vêtement envoie. On a beau dire qu’il ne faut pas se fier à la première impression, elle n’a jamais été aussi importante, surtout dans cette ère de réseaux sociaux où l’image est omniprésente. Louise Labrecque

Leur clientèle est variée, composée de professionnelles de tous les âges – avocates, psychologues, médecins, professeures et femmes d’affaires. « Vous nous faites du bien », c’est ce que les femmes leur disent. « On s’occupe vraiment bien de nos clientes, et elles nous font confiance. Ça nous arrive de dire : ‟Non, n’achetez pas ça ! Ça ne vous va pas !” » dit Louise Labrecque.

« Il y a un côté psychologique dans le conseil vestimentaire, on souhaite que les femmes se sentent bien et se sentent belles, constate-t-elle. Je pense aussi qu’il y a un côté chaleureux et familial dans le studio, le fait qu’on soit mère et fille, ça joue dans l’ambiance. »

Le rendez-vous « Jeudi midi-mode »

Le duo mère-fille suscite beaucoup d’engouement sur les réseaux sociaux, où on peut le voir en direct dans son rendez-vous hebdomadaire du « Jeudi midi-mode » sur ses comptes Facebook et Instagram. Devant la caméra, les deux femmes abordent un nouveau thème chaque semaine et répondent aux questions. Elles parlent notamment de style, des tendances, de bien choisir son pantalon selon sa physionomie, du luxe discret, des achats intelligents ou d’oser s’éloigner du noir. Bref, on a droit à une petite leçon de mode très sympathique et spontanée avec des exemples concrets.

« Pendant la pandémie, j’ai commencé à parler aux femmes via des Facebook Live, explique Louise Labrecque. Il était question de style, de couleurs, et puis j’ai arrêté parce que je me disais qu’on vivait un drame planétaire et que ce n’était pas le moment de parler de mode. Mais les femmes souhaitaient que je continue, ça leur faisait du bien de parler d’autre chose ! Puis, ma fille Gabrielle m’a rejointe dans l’entreprise, et tout le monde l’a adoptée ! »

Notre duo, ça me rappelle Claudette et Marie-Josée Taillefer en version mode ! Nous sommes très transparentes et spontanées. Louise Labrecque

Des suggestions pour le temps des Fêtes PHOTO FOURNIE PAR LA BOUTIQUE AVEC STYLE Veston bleu à paillettes, Part Two, 299 $

PHOTO FOURNIE PAR BOUTIQUE AVEC STYLE Escarpins Sofie Schnoor, 352 $

PHOTO FOURNIE PAR LA BOUTIQUE AVEC STYLE Pantalon à paillettes, Part Two, 219 $

PHOTO FOURNIE PAR LA BOUTIQUE AVEC STYLE Robe à paillettes, Heartloom, 253 $

PHOTO FOURNIE PAR LA BOUTIQUE AVEC STYLE Robe à paillettes, Part Two, 239 $ 1 /5









Le style se transmet-il de mère en fille ? « Gabrielle est l’aînée de mes trois filles. Petite, elle me suivait partout et a toujours aimé les vêtements », répond la mère. Pour Gabrielle Labrosse, il n’était pas question de faire carrière dans le milieu de la mode. Elle a travaillé dans des jeunes pousses au développement des affaires/marketing à San Francisco pendant quelques années, et c’est lorsqu’elle est revenue à Montréal qu’elle a décidé de donner un coup de main à sa mère. « Je viens d’une famille avec deux parents entrepreneurs, j’avais envie de travailler pour moi, et non pour une autre compagnie. J’ai vu qu’on travaillait bien ensemble, ma mère et moi, on se complète bien, je suis le côté opérationnel de l’entreprise et Louise, le côté artistique », précise-t-elle.

Le duo vient de lancer sa première collection, Avec Style Studio, composée de quatre pièces intemporelles, un pantalon et une veste noirs, une veste blanche et un t-shirt blanc. « On cherche toutes le parfait pantalon noir ! On l’a fait ! La coupe est impeccable ! À force de côtoyer les femmes de tous les âges et de toutes les silhouettes, on sait ce qu’elles recherchent », dit Gabrielle Labrosse. Les deux stylistes travaillent aussi avec des marques comme InWear, Smythe, Frame, Part Two, Heartloom et Rails. « Des marques de qualité, avec des pièces qu’on achète et qui durent », ajoute-t-elle.

Et pour les Fêtes ? Quels conseils donnent-elles pour un look qui vaut le coût ?

PHOTO PHIMO PHOTO, FOURNIE PAR LA BOUTIQUE AVEC STYLE Louise Labrecque et sa fille Gabrielle Labrosse

L’idée pour les Fêtes, c’est d’en faire juste un petit peu plus ! Au lieu de servir un apéro, tu sers du champagne ! C’est la même chose pour le vêtement, il faut que ça pétille, alors c’est le moment de sortir les paillettes ! Louise Labrecque

Elle pense qu’il est judicieux d’investir dans une veste, un haut, un foulard, un sac, une jupe ou un pantalon, car les paillettes, c’est indémodable. « Ça peut être aussi un petit rose fuchsia ! Ça donne bonne mine et c’est facile à porter. Et surtout, ne jamais négliger le maquillage, la coiffure et un beau rouge à lèvres, ça fait toute la différence », suggère-t-elle.