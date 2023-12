Les nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

La fin pour lachapelle atelier

Après Annie 50, Sokoloff Lingerie et Segsea, lachapelle atelier s’ajoute à la liste des disparus de la mode locale en 2023. Fondée 2019 par Viviane Lachapelle, la marque de mode inclusive lancera une ultime collection capsule le 9 décembre, lors d’un évènement festif ouvert au public. « Je ferme lachapelle par désir de vivre ma vie plus librement. C’est difficile l’entrepreneuriat, surtout dans la mode locale. C’est comme un gros deuil, une grosse peine d’amour », affirme Viviane Lachapelle. « C’est une aventure que je pourrais poursuivre parce que ça allait tout de même bien, mais je faisais trop de compromis pour le bonheur que j’en tirais. Je voulais terminer sur une bonne note avant d’être complètement épuisée. »

Conçus sur des corps gros pour accentuer et embrasser les courbes, les vêtements de lachapelle atelier ont contribué à hausser les standards d’inclusivité dans la mode québécoise. « C’est ma fierté d’avoir fait connaître l’inclusivité sans la nommer de façon évidente », dit l’entrepreneure qui ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve.

Bien que sa marque ait réussi à tirer son épingle du jeu, la compétition des grandes enseignes était de plus en plus difficile. « C’est une bonne chose qu’on trouve maintenant des variétés de grandes tailles dans les grandes enseignes, comme H & M, mais ça m’a étouffée. Je ne peux pas accoter ça. Mes prix étaient le plus bas possible. Je n’ai plus la fougue que j’avais au début de convaincre les gens d’acheter local. »

Pour clore ce chapitre de façon festive, lachapelle tiendra ce samedi au White Wall Studio, à l’endroit même où sa première collection avait été dévoilée, une soirée festive avec DJ, exposition d’œuvres de Denise Lachapelle, mère de Viviane, projection d’une vidéo réalisée par Caraz et vente d’impressions d’une œuvre de Chien Champion et de vêtements. Pour l’occasion, les morceaux les plus populaires de la marque, soit la robe Lolo et la chemise Martin, ont été produits dans différentes couleurs. Chandails et casquettes à l’effigie de lachapelle seront aussi proposés, de même qu’en version pour enfants. L’entreprise prévoit offrir la marchandise non écoulée en ligne, puis tenir une vente de fermeture en janvier, dans sa boutique du Vieux-Longueuil.

Un circuit de design dans le Mile End

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La boutique Atelier B est située au 5758 boulevard Saint-Laurent

Le collectif de créatrices montréalaises Les Halles propose un circuit de design dans le Mile End jusqu’au 10 décembre. Ce circuit vous fera découvrir une variété de commerçants et d’artisans locaux qui vendent des produits uniques faits à la main comme des céramiques, des bijoux, et vêtements. Cinq adresses emblématiques situées sur le boulevard Saint-Laurent, Atelier B, Pastel Rita, Odeyalo, Atelier Retailles et Gender Mannequins font partie de ce circuit qui réunit une quarantaine de designers montréalais dont Hotel Motel, Eliza Faulkner, Ora-C et Heirloom Hats. C’est le moment de trouver des cadeaux originaux et soutenir la création locale.

Philippe Dubuc, mentor pour l’École supérieure de mode de l’UQAM

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Dubuc

Le créateur Philippe Dubuc guidera la prochaine génération de designers puisqu’il devient mentor pour les finissantes et finissants de l’École supérieure de mode de l’UQAM. Il partagera son savoir-faire et sa passion qu’il a pour la mode depuis 30 ans. « C’est un grand privilège de pouvoir partager mes connaissances et d’accompagner les finissantes et finissants dans leur créativité et dans leur compréhension du marché. Ensemble, nous explorons les frontières de l’expression individuelle à travers la mode, donnant vie à des idées audacieuses et des visions uniques, tout en comprenant les dynamiques du marché », indique Philippe Dubuc, dans un communiqué.

Testé et approuvé

Du boisé raffiné dans sa barbe

PHOTO FOURNIE PAR GROOM La nouvelle huile à barbe Atlas présente un accord classique de la parfumerie.

S’inspirer des compositions propres à la parfumerie est l’une des grandes tendances du moment, et pour souligner son 10e anniversaire, la montréalaise Groom (spécialisée dans les produits capillaires pour hommes) présente un nouvel accord de fragrance pour son huile à barbe. Baptisé Atlas, il présente un alliage de cyprès, de géranium, de vétiver et d’orange amère ; un grand classique olfactif qui a fait ses preuves au fil du temps. Alors que l’huile originale de la marque présentait déjà un parfum boisé très typé, cette déclinaison s’avère tout aussi attrayante pour les amateurs de cette gamme de notes. Comme sa grande sœur, l’huile Atlas est rapidement absorbée et peu grasse. Attention, elle est offerte en édition limitée jusqu’à la fin de l’année !

Huile à barbe Atlas de Groom

29 $ pour 30 ml