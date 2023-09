Semaine de la mode de Montréal

Célébrer la création de chez nous

La Semaine de la mode de Montréal se déroule du 18 au 24 septembre, aux quatre coins de la métropole. Près de 200 designers, détaillants, fabricants et écoles de mode participent à l’évènement et profitent de l’occasion pour lancer leurs collections et ouvrir les portes de leurs ateliers-boutiques.