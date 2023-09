(Paris) Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week a démarré lundi à Paris avec des défilés teintés d’humour, lors d’un premier jour dédié traditionnellement à la jeune création.

Olga NEDBAEVA et Jordi ZAMORA Agence France-Presse

C’est la Belge Marie Adam-Leenaerdt, 27 ans, diplômée de la prestigieuse École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles et nouvelle dans le calendrier parisien, qui a ouvert le bal.

Des looks gris, formels et structurés, accessoirisés avec d’immenses sacs, ont lancé le défilé, après une invitation chantée à aller à la plage : « Let’s go to the beach ! »

« Il y a quelque chose qui est très belge. C’est important pour moi d’utiliser des codes que tout le monde reconnaît et jouer des paradoxes », a expliqué à l’AFP la styliste, qui fait une mode conceptuelle et intemporelle pour une femme avant-gardiste.

Les maillots de bain, parfois ornés d’une sorte de paréo couvrant une jambe, se sont mêlés aux robes longues blanches, rose Barbie ou bleu ciel.

« Il y a une réflexion par rapport à comment on porte le maillot, le paréo qui est intégré au maillot, ou le maillot qui se transforme en vêtement. Je voulais créer le paradoxe », a souligné Marie Adam-Leenaerdt.

La collection interroge également la saisonnalité dans la mode, notion obsolète selon la créatrice.

Corsets, strass et stilettos Louboutin : Victor Weinsanto, ancien danseur classique formé par Jean Paul Gaultier avant de lancer sa marque en 2020, a encore une fois montré lundi son amour pour la performance dans une collection baptisée « Journée parfaite ».

« Très marrant »

Il a ouvert le défilé par un look de mariée, qui traditionnellement ferme un défilé non pas du prêt-à-porter, mais de la haute couture.

« C’est une femme qui va se marier tout en Swarovski, mais avec les cheveux qui partent dans le vent. C’est un peu la tempête : mariage pluvieux, mariage heureux… Je voulais un truc qui soit très premier degré, mais très marrant et, en même temps, qui reste mode », a déclaré à l’AFP le créateur de 27 ans aux cheveux rose.

Il assure s’être assagi « dans sa tête » et faire plus de la mode que du cabaret, avec des pièces structurées, chic, mais décalées comme des vestes de costume à capuche.

Mais l’humour « reste très important » pour le défilé.

Il est resté fidèle à son distribution, avec des mannequins minces et plantureuses, certaines jouant des mini-spectacles pendant le défilé.

La maison Pierre Cardin qui, sous l’impulsion de son neveu Rodrigo Basilicati-Cardin, est revenue en mars sur le calendrier officiel, après plus de deux décennies d’absence, présente un nouveau défilé lundi soir, en pleine dispute autour de la succession du couturier décédé en 2020.

Celle-ci fait l’objet d’une enquête, notamment pour abus de faiblesse et escroquerie, et de plaintes déposées par la famille du créateur et son petit-neveu, qui lui a succédé.

La maison n’a pas engagé de styliste et les collections supervisées par Rodrigo-Basilicati-Cardin sont faites par des collaborateurs de longue date du studio.

La Semaine parisienne doit accueillir 67 défilés et une quarantaine de présentations, inscrits au calendrier officiel.

Pour Olivier Rousteing, créateur vedette de Balmain, cette Fashion Week est marquée par le vol inédit de 50 pièces, par des personnes armées qui ont pris la fuite.

Une enquête judiciaire a été ouverte, mais on ignore tout du sort des pièces volées.

Le défilé est maintenu mercredi à 14 h et son équipe travaille « jour et nuit » pour refaire la collection.