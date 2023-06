En 2013, Morgane Sézalory a lancé Sézane, la première marque de mode française née entièrement en ligne, une petite révolution dans le monde du prêt-à-porter. Depuis sa création, Sézane connaît un véritable succès partout dans le monde, et la marque sera désormais accessible au Québec.

Sézane, ce sont des vêtements et accessoires pour femmes qui ont du style, mais avec une touche vintage. Des pièces intemporelles très féminines qui séduisent par leur matière, de qualité. Pas étonnant que dès ses débuts, en 2013, la marque ait connu un succès fulgurant, et sa fondatrice, Morgane Sézalory, soit devenue une des jeunes entrepreneures françaises les plus en vue (chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros en 2021 selon Les Échos). Quand on discute avec cette passionnée de mode discrète et chaleureuse, on s’aperçoit qu’elle est presque surprise de son succès.

Tout a commencé lorsque Morgane Sézalory s’est mise à vendre des pièces vintage sur eBay. « C’était en 2003, je vendais en ligne des vêtements que je chinais. On était au début du commerce en ligne en France et j’ai découvert la magie de l’internet ! », s’exclame-t-elle en entrevue au téléphone, de son domicile parisien.

En 2008, elle lance Les Composantes, un site de vente en ligne voué aux pièces et accessoires vintage où elle propose aussi quelques-unes de ses créations. « Je faisais tout de manière très instinctive, les vêtements, les photos, et ça a tout de suite bien marché », dit-elle avec étonnement. « On a construit une communauté de femmes qui découvraient qu’on pouvait acheter des vêtements de qualité, à un prix accessible, grâce à internet. Ça n’existait pas du tout à l’époque », souligne la créatrice et entrepreneure.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉZANE Sandales Mina, 250 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉZANE Robe Pippa, 210 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉZANE Chemise en coton biologique, 165 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉZANE Jupe Dune, 195 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉZANE Cardigan Gaspard, 155 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SÉZANE Marinière, 130 $











En 2013, elle lance Sézane (la contraction de son nom et de son prénom), une marque qui lui ressemble où elle mise sur la qualité et le service en ligne. Elle crée le vestiaire idéal des femmes, soit des vêtements et accessoires à un juste prix, des robes, pulls, jeans, chaussures et sacs à main.

« Ce sont des vêtements qui se portent dans la vie de tous les jours. Nos vêtements sont féminins, agréables à porter avec des coupes qui mettent en valeur les femmes. » Elle précise qu’elle est autodidacte, et qu’elle a beaucoup appris en travaillant avec des pièces vintage, car il y a cette exigence des belles matières qui traversent les époques.

Le vintage, c’est une exploration de l’histoire de la mode qui m’a servi et qui me permet d’avoir des exigences de qualité et de les appliquer à travers mes créations. Morgane Sézalory, fondatrice de Sézane

Au fils des années, le succès est au rendez-vous. Les collections se vendent à toute allure par le site web, puis la créatrice lance Octobre, la collection de vêtements pour hommes. Des articles parus dans le New York Times et le magazine Forbes vantent la « success story » de la jeune entrepreneure française qui a le sens de la mode et de l’inspiration.

« Les ventes se font à près de 90 % en ligne encore aujourd’hui, 10 ans plus tard. C’est ce qui nous permet de proposer un niveau de qualité exceptionnelle, car on n’a pas de dépenses mirobolantes ni de coûts supplémentaires », précise la fondatrice de Sézane.

À Montréal en 2024

Une dizaine de boutiques ont ouvert à travers les années, à Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, New York, Londres et des boutiques éphémères à San Francisco, Bruxelles, Vienne et bientôt Montréal, en 2024. « On cherche un lieu magique à Montréal pour notre boutique éphémère, car on choisit toujours avec le plus grand soin les emplacements de nos boutiques, qu’on appelle d’ailleurs des appartements. Ce sont des lieux coups de cœur. Ça permet d’accueillir les gens comme si je les recevais chez moi, alors naturellement, j’ai voulu aménager et décorer les boutiques comme un appartement. »

Pour Morgane Sézalory, qui attend son troisième enfant, l’engagement social est une valeur essentielle. « On investit dans le développement des tissus, car 80 % de nos matières sont écoresponsables, mais on veut aller encore plus loin. Il y a aussi un engagement solidaire de la marque avec le programme DEMAIN, pour l’égalité des chances. On soutient l’accès à l’éducation et à la culture des enfants en France, à travers des associations. »

Morgane Sézalory n’est pas à court d’inspiration. « J’ai eu cette chance d’avoir la culture du beau, c’est très instinctif. Je n’ai aucun mérite, ça me vient comme ça ! J’ai encore tellement d’idées et d’envies pour les années à venir. »

À noter qu’il n’y a plus de frais de douane pour les commandes et livraisons au Canada.