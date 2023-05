Quelques nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Cultivées : des vêtements entièrement faits au Saguenay

Une collection féminine, tout en douceur et misant sur le confort et les matières naturelles, voici la proposition printanière de Cultivées, une jeune marque établie à Saguenay.

Après des études en mode au collège LaSalle et quelques années passées à travailler dans ce milieu à Montréal, Catherine Morin est retournée s’installer à Saguenay où elle a lancé la marque de vêtements Cultivées en 2020, puis un atelier-boutique dans lequel elle tient aussi une sélection de créations de designers québécois.

Revenue dans sa région natale avec le projet de se diriger vers la gestion d’entreprise, Catherine Morin a renoué avec l’amour du textile après s’être jointe à la guilde des Courtepointières de Saguenay et au cercle de fermières. « Ce qui m’intéressait au départ, c’étaient les façons traditionnelles de faire du textile, dit-elle. Sachant que le milieu de la mode est tellement saturé de vêtements, mon but n’était pas de distribuer à l’international. Ce qui m’intéresse vraiment plus, c’est le travail artisanal. »

Si l’intégration des savoir-faire traditionnels que sont la courtepointe et le tissage étaient au cœur de ses créations au début de Cultivées, ils se font plus discrets, faute de temps et de main-d’œuvre. Certaines pièces intègrent toujours la courtepointe, mais la designer se concentre désormais sur des vêtements plus simples, mais stylés, qu’elle et une couturière, employée à temps plein, fabriquent dans leur atelier.

PHOTO FOURNIE PAR CULTIVÉES Top Récré (89 $) et short Pongo (116 $) lilas

PHOTO FOURNIE PAR CULTIVÉES Robe Deville (158 $), inspirée de Cruella, accompagnée de la veste Mon Illuminée (215 $) avec courtepointe appliquée au dos

PHOTO FOURNIE PAR CULTIVÉES Robe Estella (225 $)

PHOTO FOURNIE PAR CULTIVÉES T-shirt Karl unisexe (49 $) 1 /4







« Le métier de couturière a besoin d’être montré, revalorisé. Il y a un mur vitré entre l’atelier et la boutique [boutique Gabarit, rue Racine à Chicoutimi], les gens nous voient travailler. On fait des ajustements sur les vêtements qu’on vend. C’est tellement apprécié et ça évoque beaucoup de nostalgie chez la clientèle. Mon plaisir est vraiment là-dedans. Je suis retournée à la base. »

Été comme hiver, elles travaillent principalement avec des matières naturelles, soit le chanvre, le coton et le lin. De nouveaux modèles sont créés chaque saison. « Dans le confort, j’essaie d’avoir quelque chose qui est beau et structuré », expose Catherine Morin. Les essayages sont faits sur des membres de l’équipe afin que les vêtements soient bien adaptés au corps de la femme.

Cultivées offre depuis peu une ligne pour hommes, composée de basiques, ainsi que des vêtements pour bébés fabriqués à partir des retailles de production. « C’est tellement précieux, des fibres naturelles, affirme la designer. On parle du gaspillage alimentaire, mais le textile, c’est pareil. C’est une graine qui pousse dans un sol, qui est récoltée et transformée. Ça me crève le cœur de les jeter. » Ainsi, l’amour de la fibre cultive la créativité.

Beauté : barbe et rasage : un quatuor de feu… apaisant

PHOTO FOURNIE PAR CLARINSMEN La nouvelle gamme de produits pour le rasage et la barbe de Clarins

Pour sa nouvelle gamme de produits d’entretien de la barbe et de rasage, Clarins s’est taillé une solide équipe, en sollicitant des maîtres barbiers et le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif, très soigneux de sa pilosité faciale. En soutien, des extraits de plantes se sont invités dans les formules, issus de l’herbe à bison, du gymnéma ou du bourgeon de cassis, entre autres. En a résulté un quatuor haut de gamme, dont un gel moussant onctueux, qui assure du confort lors du passage des lames, ainsi que deux produits d’après-rasage apaisants : une lotion et un gel. Notre préférence va au second, plus facile à appliquer et très hydratant, quoique la première présente un côté tonifiant qui pourrait bien lancer une journée. Enfin, l’huile à barbe s’est avérée, à notre sens, la tête de gondole de la formation, puisqu’elle peut servir aussi bien pour le rasage que pour soigner et nourrir sa barbe. À base de ricin et de pistachier lentisque, elle lisse et assouplit les poils, leur donnant de l’éclat tout en évitant le côté « graisseux ». Laurent Duvernay-Tardif, qui a eu l’occasion de visiter les laboratoires de la marque, l’a également pointé comme l’un de ses produits favoris au cours du lancement de la gamme.

Le retour du défilé du collège LaSalle

IMAGE FOURNIE PAR LE COLLÈGE LASALLE C’est le grand retour du défilé Signature des finissants en design de mode du collège LaSalle.

C’est le grand retour du défilé Signature des finissants en design de mode du collège LaSalle. L’évènement a lieu le 12 mai sur le Grand Quai du Port de Montréal. Près de 300 créations seront présentées lors de ce défilé de mode qui comprend une centaine de mannequins et de danseurs. Ce sera l’occasion de découvrir le travail de trois années d’études en design de mode, et de voir qui seront les designers de demain. Le public est attendu lors des trois représentations à 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30. Les billets sont en vente dès maintenant.