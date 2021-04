Les dernières nouvelles de la mode locale

Ève Dumas

La Presse

PRAISE PHOTO FOURNIE PAR PRAISE Chandail à capuche Hermit (158 $) et cuissard faisant partie de la collection capsule qui sera révélée en juin

PHOTO FOURNIE PAR PRAISE Anorak Tucson en vermillon (158 $) et short Valencia 98 $, un des rares morceaux de la collection qui ne soit pas unisexe

PHOTO FOURNIE PAR PRAISE Short Santa Fe (98 $) 1 /3





Vêtements de course unisexes

Déjà très populaire depuis plusieurs années, la course à pied a pris encore plus d’élan dans la dernière. La marque montréalaise de vêtements de course (et d’après-course) PRAISE propose d’embellir vos sorties avec sa collection capsule A New High, composée de 17 pièces unisexes. « A New High célèbre la capacité de la course à pied à nous aider à traverser les moments les plus difficiles de la vie, explique le fondateur de PRAISE, Patrick Elkaim, dans le communiqué de l’entreprise. En tant qu’équipe, nous nous sommes tournés vers l’esprit du coureur pour nous aider à surmonter le stress de la pandémie. L’encouragement et le sentiment de communauté sont des éléments essentiels de la course à pied. » Pour l’instant, la gamme tirant son nom de l’euphorie du coureur comprend des vestes anoraks, des shorts de course, des t-shirts et débardeurs colorés teints à la main, des hauts de course qui évacuent l’humidité, des collants de compression, des chandails à capuche et des ensembles coordonnés. Elle a été inspirée par les couleurs chaudes du désert de l’Arizona. Les prix se situent entre 58 $ et 158 $. On peut magasiner directement sur la boutique en ligne de la marque, sur le site web d’altitude sports ou chez Premium Boutique, dans Westmount. Le deuxième volet de la collection doit être lancé en juin.

> Consultez le site de PRAISE (en anglais)

> Consultez le site d'Altitude Sports

PHOTO LESLIE RICHARD, FOURNIE PAR STATION SERVICE La boutique de créateurs locaux Station Service a déménagé de son petit local de 575 pi2, rue Rachel, à un espace de 3350 pi2.

Station Service a déménagé

Avec un nombre toujours grandissant de créateurs québécois à faire découvrir, la boutique Station Service a déménagé de son petit local de 575 pi2, rue Rachel, à un espace de 3350 pi2 au 4268, boulevard Saint-Laurent. Une sélection de vêtements, de bijoux, d’accessoires, d’objets de décoration, de papeterie, de produits zéro déchet et de soins encore plus généreuse y sera proposée. La nouvelle adresse comprend une section VIP réservée au service de stylisme et pourra également recevoir des évènements en tous genres. S’agissant d’évènements, ceux-ci étant tous sur la glace par les temps qui courent, il en va de même pour le service de location de vêtements de la boutique. « On attend le retour des 5 à 7, des galas, etc., confirme la propriétaire Raphaëlle Bonin. C’est un service qui est assez complexe et coûteux si on a peu de clients qui l’utilisent. On a donc misé sur des produits qui sont plus en lien avec la situation actuelle. » Le volet Prix doux en est un exemple. Il est composé de pièces déjà louées, d’échantillons, de fins de collection, de vêtements d’occasion, etc. On peut rendre visite à la nouvelle boutique dès maintenant. Le magasinage en ligne est également possible.

> Consultez le site de Station Service

Airoldi Couture PHOTO FOURNIE PAR AIROLDI COUTURE La tunique florale (74,99 $), le pantalon (64,99 $) et le kimono (69,99 $) sont les pièces clés de cette nouvelle collection d’Airoldi Couture.

PHOTO FOURNIE PAR AIROLDI COUTURE Cette robe en matière fluide et extensible (84,99 $) fait partie de la collection printemps-été d’Airoldi Couture.

PHOTO FOURNIE PAR AIROLDI COUTURE Le kimono, la tunique et le pantalon sont aussi proposés en noir. Cette combinaison kaki (109,99 $) est ajustable à la taille. 1 /3





Confort estival

Airoldi Couture propose une petite collection de pièces tout confort pour le printemps et l’été 2021. On y trouve un pantalon à jambes larges, à porter avec un chemisier noué à la taille, un kimono ou une tunique plus structurée, une combinaison ajustable et une robe en matière extensible bien fluide. Dans les pièces phares de cette garde-robe bien estivale, motifs floraux et rayures s’entremêlent sans choquer. Les imprimés sont d’ailleurs signés par Jean Airoldi et donc uniques à la marque.

> Consultez le site d'Airoldi Couture