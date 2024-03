Du 20 au 28 mars, le Festival du bonheur de Montréal marquera encore cette année l’arrivée du printemps, en offrant une série d’activités gratuites aux quatre coins de la ville.

Au programme : un spectacle de musique et de danse dans le Mile End, un après-midi projection dans Ville-Marie, un rallye pour découvrir l’histoire de Montréal et de ses communautés, et une exposition photo des sourires de Montréal à LaSalle.

Le festival, qui se veut rassembleur, est né d’un mouvement citoyen durant la pandémie.

Consultez la programmation