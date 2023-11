Six jeux à découvrir, pour des soirées ludiques en famille, entre amis et même en solo

Sky Team

Gros coup de cœur pour ce nouveau jeu coopératif imaginé par Luc Rémond et la maison d’édition québécoise Scorpion masqué. Ici, les deux joueurs doivent travailler ensemble pour tenter de faire atterrir leur avion dans différents aéroports du globe. Pour ce faire, ils doivent veiller à bien utiliser les trains d’atterrissage, à déployer les volets, à gérer leur vitesse, leur niveau d’essence… Toutes ces actions sont contrôlées à l’aide de dés qu’il faut judicieusement placer. Et comme si ce n’était pas assez, il faut aussi tenir compte du trafic aérien, de la topographie de l’aéroport. On n’atterrit pas à Montréal-Trudeau comme on le fait à Paro, au Bhoutan, considéré comme l’aéroport le plus dangereux au monde ! Plus on avance, plus les missions deviennent complexes et plus l’ambiance est tendue dans le poste de pilotage. Un jeu immersif qui nous a tenus en haleine plusieurs soirées durant. Un scénario exclusif inspiré du vol TS-236 réalisé par le commandant Robert Piché est offert en quantités limitées.

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : 2 Âge : 14 ans et plus Durée : 20 minutes Prix : 35 $

Vivarium

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vivarium met en scène des explorateurs du XIXe siècle.

Chaque joueur met ici le chapeau à larges bords d’un scientifique du XIXe siècle parti étudier les étranges créatures qui peuplent un vaste continent sous-terrain récemment découvert plusieurs kilomètres sous la Sibérie. L’explorateur qui déniche le plus de créatures, remplit le plus d’objectifs de recherche ou amasse le plus d’objets et de richesses sort gagnant de cette aventure magnifiquement illustrée. La beauté du jeu a reçu les éloges de tous nos testeurs, bien que sa mécanique soit sans doute plus appropriée pour les joueurs de plus de 14 ans. « J’aime le fait qu’il fallait penser aux nombreux liens à faire entre les différents aspects du jeu », nous confirme notre testeur ado. Malgré tout, il n’y a pas de recette à suivre, les éléments du jeu sont équilibrés, on peut tenter différentes stratégies et y trouver son compte, ce qui donne à Vivarium un excellent degré de rejouabilité.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : 2 à 4 Âge : 10 ans et plus Durée : 30 minutes Prix : 35 $

Carla Caramel

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le jeu de société Carla Caramel s’adresse aux 4 ans et plus.

Un autre jeu coopératif utilisant un dé, mais destiné aux tout-petits cette fois. Carla Caramel est planté dans l’univers sucré des marchands de crème glacée. Pour l’emporter, les joueurs doivent réussir à servir tous les enfants qui font la file devant le kiosque avant que le soleil ne fasse fondre deux cornets. Mais attention ! Les cornets ne doivent jamais contenir deux fois le même parfum. Et le maximum de boules permises est de trois. Surtout, il faut veiller à ce que le soleil ne vienne pas tout gâcher en se retrouvant au-dessus d’un cornet à trois boules… Avec son matériel de qualité, son esthétique colorée et ses règles faciles à assimiler, Carla Caramel est un choix tout indiqué pour initier les 4 ans et plus au monde des jeux de société. À savoir : le jeu peut aussi se jouer en solo.

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : 1 à 6 Âge : 4 ans et plus Durée : 10 minutes Prix : 35 $

Ah ouinnn ? Édition famille

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ah ouinnn ? est une série de jeux créée par la Québécoise Marie-Claude Marquis.

Cette création québécoise s’inspire du concept gagnant de l’excellent Top 10, en y ajoutant une touche personnelle qui amène davantage de piquant, surtout quand on joue en famille ou avec des amis que l’on pense bien connaître. Cinq affirmations sont dévoilées et chaque participant doit deviner l’ordre de préférence du joueur dont c’est le tour – ce dernier doit aussi faire ses choix en même temps que les autres. Quand tout le monde a pris sa décision, on dévoile les résultats, qui sont à tout coup étonnants. « On se surprend et on surprend les autres, parfois on voit que l’on ne connaît pas bien nos partenaires de vie et nos enfants, et vice-versa », reconnaît le beau-frère en rigolant. « Il y a un petit stress lié au fait que tu ne veux pas être celle qui a l’air de ne pas connaître l’autre », ajoute la douce moitié testeuse en ajoutant que le jeu peut être aussi un excellent outil de consolidation d’équipe. Peu importe les circonstances, Ah ouinnn ? génère son lot de fous rires, plaisir garanti.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : 2 à 8 Âge : 8 ans et plus Durée : 30 minutes Prix : 30 $

Les Aventuriers du Rail Legacy – Légendes de l’Ouest

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le jeu Les Aventuriers du Rail est désormais offert en version évolutive.

La tendance du moment est sans conteste le mode de jeu Legacy (ou Héritage), où certaines actions prises dans une partie ont des répercussions sur les suivantes. Douze campagnes différentes sont proposées et chaque fois, de nouvelles règles s’ajoutent, le plateau s’agrandit, du nouveau matériel gardé secret est révélé. C’est un vrai récit qui se déploie, un vrai voyage qui est proposé dans les confins de l’Amérique du XIXe siècle ! Qui plus est, le voyage se fait ici dans un univers qui est familier à plusieurs, celui des Aventuriers du Rail. Ce célèbre jeu de train n’en finit plus de se réinventer, au grand bonheur des adeptes qui se comptent par milliers. Et l’objectif du jeu dans tout ça ? Faire fructifier sa société ferroviaire, partie après partie, jusqu’à ce qu’elle devienne la plus puissante d’Amérique du Nord. Cette expérience ludique n’est pas donnée, mais c’est sans conteste un beau cadeau à demander au père Noël…

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : 2 à 5 Âge : 10 ans et plus Durée : entre 20 et 90 minutes Prix : 165 $

Feu de camp

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Feu de camp

Petit jeu compact et tout simple qui consiste à monter le plus beau et le plus haut feu de camp. Suivant les indications sur les cartes pigées à tour de rôle, les joueurs bâtissent le feu en empilant bûches et braises à l’aide d’une petite pince, sans faire tomber les morceaux déjà en place. Pour ajouter au défi, on doit parfois utiliser la main avec laquelle on est le moins à l’aise, il faut aussi dans certains cas empiler deux ou trois pièces au préalable avant d’alimenter le feu. « C’est beaucoup plus rapide que je pensais, mais j’imagine que l’on s’améliore à mesure que l’on joue, soutient notre testeur ado. Mais on arrive rapidement à un moment où on atteint les limites de la physique. » Le jeu n’est en effet pas si facile, les pièces sont toutes petites et leur manipulation nécessite une belle dextérité. Nos testeurs ont même proposé des règles maison plus permissives pour faire durer le plaisir !

Pierre-Marc Durivage, La Presse