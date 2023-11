Des ambulanciers ont mis environ 25 minutes pour porter assistance à une femme victime d’un malaise dans un train du REM, alors que celui-ci était demeuré immobilisé entre deux stations pendant plus de deux heures.

Le protocole d’urgence du Réseau express métropolitain (REM) sera « resserré » afin d’éviter que d’autres évacuations laborieuses ne viennent à se reproduire en cas de panne dans le futur, assure la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

« Cette situation est inacceptable. La sécurité des usagers doit toujours primer. […] On nous assure que le protocole de sécurité sera resserré et que les liens seront faits avec les services d’urgence », a indiqué lundi Mme Guilbault, par la voix de son cabinet.

Elle réagissait à des révélations de La Presse, qui rapportait plus tôt que des ambulanciers ont mis environ 25 minutes pour porter assistance à une femme victime d’un malaise dans un train du REM, alors que celui-ci était demeuré immobilisé entre deux stations pendant plus de deux heures.

Le tout est survenu lundi dernier en fin de journée, à proximité de la station Panama, à Brossard. Comme il n’était pas possible de ramener le train devant la station, les ambulanciers ont dû évacuer la dame du train, mais l’intervention a été retardée par le manque d’information et de communication avec l’équipe de CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt qui est propriétaire du REM.

Mme Guilbault dit d’ailleurs avoir rencontré les équipes du REM « le lendemain de l’évènement pour faire le point à ce sujet ».

En réponse à nos questions, CDPQ Infra a également précisé par courriel avoir tout récemment « exigé de ses partenaires Alstom et AtkinsRéalis un plan corrigé pour mieux assurer la qualité des opérations et améliorer significativement la gestion des incidents ».

Sécurité avant tout

Dans l’opposition, on s’explique toutefois très mal que ces ajustements n’aient pas été faits avant le lancement du REM, en juillet. « La sécurité des usagers est primordiale. Attendre 25 minutes pour des services d’urgence est inacceptable. CDPQ Infra doit revoir ses protocoles et travailler conjointement avec les services d’urgence », affirme sans détour le critique libéral en transport, André A. Morin.

Il appelle au passage la ministre Guilbault à « prendre ses responsabilités et exiger des changements rapidement ».

Chez Québec solidaire, le porte-parole en matière de transports, Etienne Grandmont, affirme que « la confiance du public est en jeu ». « L’objectif du REM doit être d’offrir un service de transport rapide, fiable et sécuritaire. On espère que CDPQ Infra ne tournera pas les coins ronds sur l’aspect de la sécurité pour atteindre ses objectifs financiers et que son plan d’urgence soit à la hauteur », juge-t-il.

De son côté, le Parti québécois n’avait pas encore répondu à nos questions au moment de publier.

Thomas, un usager qui était présent lors de l'événement et qui a appelé le 911, espère quant à lui voir des changements rapidement. « Si ça avait été un problème plus grave ou quelqu’un qui a besoin d’intervention immédiate, qu’est-ce qu’on aurait fait ? Il y avait vraiment une préparation qui n’était pas là, et comme usager, ce n’est pas rassurant », avait-il relaté.

Dans le milieu du transport collectif et des ambulanciers, cet évènement a aussi soulevé plusieurs inquiétudes. « C’est fâchant parce que c’était prévisible. C’était écrit dans le ciel. Dans des pannes prolongées, surtout entre les stations, on le sait qu’il va y avoir des gens qui vont paniquer plus que d’autres. Ça peut créer des situations très anxiogènes et il faut les gérer », a par exemple illustré la directrice de Trajectoire Québec, Sarah V. Doyon.

« Ce que ça nous prend, c’est une confirmation plus rapide et la mise en place d’un processus efficace du côté du REM pour pouvoir avoir le feu vert », a de son côté fait valoir Renaud Pilon, porte-parole de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM).