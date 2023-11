Le Réseau express métropolitain (REM) continue d’accumuler les pannes. Une troisième interruption de service en autant de jours est survenue mercredi matin, en pleine heure de pointe, en raison d’une nouvelle panne du système informatique.

Le site web du REM a en effet signalé des arrêts de service peu avant 7 h, tant en direction de la gare Centrale, à Montréal, qu’en direction des stations de Brossard, en Montérégie.

C’est à nouveau une « panne du système informatique du contrôle des trains » qui serait en cause. Des navettes du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont été appelées vers 6 h 45 pour compenser le service, comme le veut le protocole. Pour des raisons de sécurité, l’un des trains est toutefois demeuré quelques minutes sur les rails avant d’être ramené en station.

Des messages sonores et visuels ont aussi été transmis à bord des voitures et dans les stations du réseau, a indiqué CDPQ Infra, le gestionnaire du REM.

Il s’agit donc d’une troisième panne en autant de jours pour le train léger, qui n’est pas à son meilleur depuis le début de la semaine. En fin de journée lundi, des dizaines de passagers ont été prisonniers des wagons pendant plus de deux heures. Là encore, ce sont « des problèmes techniques au niveau du système informatique » qui avaient occasionné « des erreurs au centre de contrôle », avait-on expliqué.

Le service avait également été à l’arrêt en matinée, lundi, en raison du même problème. Puis, le lendemain, une nouvelle interruption est survenue en début de journée. En cause, cette fois : un équipement de maintenance de nuit qui n’était pas encore rentré à la gare.

Cette multiplication des pannes a poussé cette semaine plusieurs élus à réclamer des améliorations, mais surtout, une meilleure information aux usagers en temps de panne. « On se doit de communiquer aux usagers une information ponctuelle, opportune et précise. Et malheureusement, je suis obligé de le dire, ce n’est pas le cas présentement », a soutenu le vice-président affaires publiques, communications et stratégies chez CDPQ Infra, Philippe Batani, en entrevue avec La Presse.

En règle générale, quand survient une panne, un simple message est diffusé sur X et dans le train, évoquant un ralentissement de service ou un problème technique.

La filiale de la Caisse de dépôt, qui se dit à mi-chemin de sa période de rodage, vise notamment à « multiplier et accélérer la communication sur différentes plateformes ». « Ça doit se faire à plusieurs niveaux. Et dans les voitures, dans les stations, il faut que l’information soit là de plusieurs façons, mais aussi que des gens informent le public », a dit M. Batani.

