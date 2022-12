Avec les rassemblements prévus dans les prochains jours, c’est l’occasion idéale pour jouer à quelques jeux d’ambiance avec famille et amis. La Presse vous suggère des titres qui devraient assurer le succès de vos partys des Fêtes.

Qui connaît quoi ?

La famille de jeux-questionnaires Joe Connaissant s’est élargie l’été dernier avec l’arrivée d’un nouveau membre. Intitulé Qui connaît quoi, ce jeu reprend la bonne vieille formule du jeu de questions, mais avec une particularité : chaque équipe doit prévoir le nombre de bonnes réponses de l’adversaire pour engranger des points supplémentaires. Mieux, ces prédictions se font en regardant seulement la thématique de chaque carte et les réponses aux questions. Les questions elles-mêmes (la boîte en compte 1100) restent cachées pour cette phase du jeu… Voilà qui ajoute du suspense et provoque quelques malaises (du genre : je t’ai sous-estimé, chéri !). Une belle idée signée par l’éditeur Ludik Québec.

Stéphanie Morin, La Presse

Jusqu’à 8 joueurs de 16 ans et plus. Prix : 27 $.

Fun Facts

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société Fun Facts

Il y a des jeux qui, en plus de divertir, nous permettent de mieux connaître les gens assis autour de la table. Fun Facts est assurément du lot. Ici, les joueurs doivent répondre à des questions personnelles dont la réponse est un chiffre. Sur une échelle de 1 à 100, à quel point aiment-ils leur prénom ? Quel âge ont-ils dans leur tête ? Quelle année historique les fascine le plus ? Chacun inscrit sa réponse en cachette sur une tuile de plastique. Les joueurs doivent ensuite estimer la réponse secrète des autres pour tenter de placer les tuiles en ordre croissant. Un jeu coopératif de l’éditeur belge Repos Production qui provoque de belles discussions.

Stéphanie Morin, La Presse

Pour 4 à 8 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 33 $.

Ça suffit !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le jeu de société Ça suffit !

Petit jeu original qui consiste à éviter les remontrances de la maîtresse d’école en rejetant le blâme sur les autres. On le fait avec les cartes que l’on a en main, mais on peut en piger d’autres au besoin. Là où ça se corse, c’est que toutes ces jérémiades se font pendant que la maîtresse compte à haute voix, mais les élèves ignorent à quel moment elle va s’arrêter pour crier : « Ça suffit ! » Pour pimenter l’affaire, les élèves peuvent jouer des cartes qui peuvent influencer la décision de la maîtresse, a priori ou a posteriori. C’est divertissant à souhait et on gagne en rythme au fil des parties, surtout avec des joueurs plus jeunes.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Pour 4 à 8 joueurs de 10 ans et plus. Durée : 15 minutes. Prix : 25 $.

Bière mystère

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société Bière mystère

Après le jeu Vin mystère, qui mettait au défi les papilles des amoureux de vin, l’éditeur québécois Randolph (en collaboration avec la sommelière Jessica Harnois) s’attaque au riche univers des microbrasseries d’ici. Le principe est assez simple : on fait déguster (par les yeux, le nez puis la bouche) une bière québécoise parmi la cinquantaine proposée. Au menu : des blondes, des pale ales… Chaque bière est cachée sous un manchon opaque et c’est aux joueurs de parier sur sa couleur, son style, son amertume. L’équipe qui fait le plus de points l’emporte. Seul hic : les bières qui sont décortiquées dans Bière mystère ne sont pas forcément faciles à trouver, même dans les boutiques spécialisées recommandées par Randolph.

Stéphanie Morin, La Presse

Pour 2 à 24 joueurs de 18 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 40 $.

T’as l’choix entre, édition Jo Roberge

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société T’as l’choix entre

L’humoriste Jonathan Roberge s’est associé aux éditions Smash pour concocter un jeu de party où l’absurdité vole la vedette. Le but du jeu : faire rire ses adversaires en débattant sur deux propositions totalement rocambolesques. Quel choix feriez-vous entre confesser vos péchés devant un Centre Bell bondé ou manger un sandwich aux ongles d’orteils (2 choix parmi les 195 proposés ici, tous rédigés par Jo Roberge et son acolyte Mathieu Genest) ? Celui qui a été le plus drôle pendant le débat gagne la carte (et le point qui l’accompagne). Après un tour de table, le joueur avec le plus de points est déclaré vainqueur. Un jeu juste assez nono, où le rire importe plus que tout le reste.

Stéphanie Morin, La Presse

Pour 2 à 12 joueurs de 16 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 30 $.

Kesse tu fa la ?, édition Famille

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société Kesse tu fa la ? existe aussi en version familiale.

Autre gamme de jeux populaire de l’éditeur Ludik Québec, Kesse tu fa la est désormais offert en version familiale. Ici, le principe de base reste le même : il faut faire deviner le plus de mots possible à ses coéquipiers en utilisant les mimes, les sons, les poses figées. Chaque fois que tous les éléments d’une carte sont devinés avant la fin des 60 secondes permises, l’équipe prend un pion invité. La première équipe qui récolte quatre invités l’emporte. Le jeu existe en deux versions : pour les 16 ans et plus et pour les 10 ans et plus. Les mots à deviner sont plus simples (et parfois moins coquins) dans l’édition Famille que dans la version plus adulte. Et les enfants ont adoré !

Stéphanie Morin, La Presse

Jusqu’à 20 joueurs de 10 ans et plus. Prix : 27 $.