Des jeux de société qui ont été imaginés ici et qui sont apparus en boutique lors des derniers mois ? Difficile de trouver meilleurs cadeaux pour qui veut jumeler achat local et plaisir partagé autour d’une table à jouer.

Le retour des zombies

PHOTO FOURNIE PAR SCORPION MASQUÉ Flashback Zombie Kidz est un jeu coopératif d’enquête par images.

Les zombies ont pris le contrôle de l’école. Pour s’en débarrasser, les Kidz doivent s’unir et aller chercher des indices dans un souvenir. Dans la boîte, ils trouveront des outils secrets pour les aider à analyser des cartes illustrées bourrées d’actions, représentant un souvenir figé dans le temps. Pourront-ils sauver l’école ? Un jeu d’enquête coopératif qui plaît aussi aux parents, créé par le Québécois Marc-Antoine Doyon et le Français Baptiste Derrez. Trois scénarios inclus.

De 1 à 4 joueurs de 7 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 40 $.

Cuistots, à vos fourneaux

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS Avec M. Gourmand, cuisiner est un jeu !

Imaginé par Caroline Savoie et François Fradette, M. Gourmand invite toute la famille à une séance de cuisine pas banale. Pour gagner, il faut terminer ses recettes, sans que M. Gourmand ne vienne jouer les pique-assiette. Mais il y a un secret rigolo pour l’éloigner : la gaufre aux mouches morveuses ! Le petit plus qu’on adore : chaque recette est dotée d’un code QR qui permet aux enfants de les recréer à la maison.

De 2 à 4 joueurs de 6 ans et plus. Durée : 15 minutes. Prix : 30 $.

On joue au zoo

PHOTO FOURNIE PAR RANDOLPH Ce nouveau jeu de société est inspiré de l’équipe du Miller Zoo, qui accueille des animaux en Beauce.

Le Miller Zoo, situé à Frampton, en Beauce, est au cœur de ce jeu familial coopératif et évolutif imaginé par Thomas Dagenais-Lespérance. Ici, les joueurs doivent s’entraider pour prodiguer des soins aux animaux et en accueillir de nouveaux. Or, le jeu se complexifie au fil des parties, et des défis s’ajoutent. L’idée de génie : on reconnaît l’équipe et les pensionnaires du zoo vus à la télévision.

De 1 à 6 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 45 $.

Serpent à plumes

PHOTO FOURNIE PAR SYNAPSES GAMES Le jeu de cartes Coatl est destiné aux joueurs de 10 ans et plus.

Dans cette version de Coatl, pas besoin de toile ni de pinceau pour peindre le plus beau serpent à plumes : des cartes suffisent. Comment ? En agençant stratégiquement les motifs pour satisfaire aux exigences des dieux aztèques. Les Québécois Pascale Brassard et Étienne Dubois-Roy sont à l’origine de ce jeu coloré et interactif à souhait. À savoir : outre ce jeu de cartes, il existe aussi une version plus élaborée (et plus chère) de Coatl.

De 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus. Durée : 25 minutes. Prix : 25 $.

Mystère au camp de vacances

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS Vol à la montagne perdue est un jeu d’enquête de type Meurtres et mystères, mais pour un public plus jeune.

Depuis plusieurs années déjà, l’éditeur québécois Gladius possède sa propre collection de jeux d’intrigue de type Meurtres et mystères, intitulée Drame et enquête. L’un des plus récents titres, Vol à la montagne perdue, s’adresse aux jeunes de 10 ans et plus. L’action se passe dans un camp de vacances ; chaque joueur doit incarner un personnage suspecté d’avoir volé l’urne sacrée du camp. Arriverez-vous à trouver qui d’entre vous est le coupable ? Une enquête signée Jean-François Baril.

De 5 à 7 joueurs de 10 ans et plus. Durée : 90 minutes. Prix : 30 $.

Qui est du genre à oublier où sa voiture est stationnée ?

PHOTO FOURNIE PAR RANDOLPH L’émission de télévision Question de jugement a inspiré un jeu de société.

La saison de l’émission radio-canadienne Question du jugement est maintenant terminée, mais il est possible d’importer le concept à la maison avec le jeu de société du même nom, proposé par l’éditeur québécois Randolph. Ici, il faut déterminer qui – parmi les convives autour de la table ou sur une liste de personnalités publiques – est le plus susceptible de faire tel ou tel geste. Ceux qui font partie de la majorité gagnent un point. Attention : questions parfois osées !

De 3 à 30 joueurs de 14 ans et plus. Durée : 25 minutes. Prix : 28 $.

Des villes, des animaux, des sportifs

PHOTO FOURNIE PAR GLADIUS Les jeux-questionnaires Top 100 abordent différentes thématiques, dont les sportifs québécois.

L’éditeur québécois Gladius propose quatre petits jeux-questionnaires portant chacun sur une thématique précise et se glissant à merveille dans un bas de Noël. Leur titre : Top 100. On ne révolutionne pas le genre ici avec ces questions à trois indices portant sur des sujets comme les villes du monde, les animaux ou les sportifs d’ici, mais peut-on se lasser vraiment des jeux de questions ? Deux variantes sont ici proposées.

Deux joueurs et plus de 12 ans et plus. Prix : 17 $.