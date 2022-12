Pièces de théâtre, spectacles de danse, de cirque ou de musique, voici une sélection de sorties culturelles à offrir aux enfants. De quoi nourrir de précieux souvenirs.

Ari Cui Cui et les joies de l’hiver

Dans son plus récent spectacle, Ari Cui Cui et son ami le Boulanger Joyeux célèbrent les sports d’hiver. La chanteuse aimée des tout-petits rêve de savoir patiner. Pour réaliser ce souhait, elle devra affronter ses peurs et faire preuve de persévérance. En musique et en chansons, elle fait découvrir aux enfants (et à leurs parents) les petites joies qui réchauffent les cœurs lors de la saison froide.

Ari Cui Cui et les patins magiques, en tournée dans la province

La magie de Disney sur glace

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Les spectacles de Disney sur glace sont de retour à Montréal et à Québec pour la semaine de relâche.

Deux des films les plus populaires de Disney des dernières années prendront vie sur la glace du Centre Bell au mois de mars : La reine des neiges et Encanto. Au son de Libérée, délivrée, Ne parlons pas de Bruno et d’autres chansons tirées de ces deux univers, Elsa, Anna et les membres de la famille Madrigal feront des prouesses sur patins. Les héros de Disney seront aussi de passage à Québec dans un spectacle sur glace mettant notamment en vedette Moana et Raiponce.

Disney sur glace – La reine des neiges & Encanto, du 2 au 5 mars 2023, au Centre Bell, à Montréal

Disney sur glace – Tous héros, du 3 au 6 mars 2023, au Centre Vidéotron, à Québec

Deux clowns joueurs

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Glob, des Foutoukours

Depuis sa première à Montréal en 2019, le spectacle Glob a beaucoup voyagé. Ses deux mystérieux personnages muets au nez de clown sont notamment montés sur scène en Espagne et en France. En janvier, ils reviennent à Brossard et invitent les jeunes spectateurs de 5 ans et plus dans un endroit étrange et magique où l’attente se transforme en jeu. Avec cette création, Les Foutoukours font l’éloge de la lenteur.

Glob, le 3 janvier, à L’Étoile du Quartier DIX30

Une invitation au voyage

PHOTO STÉPHANIE BARAN, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Archipel

Une constellation de marionnettes se déploie sous les yeux des tout-petits dans Archipel. On y suit trois sœurs-étoiles qui partent à l’aventure dans des îles insolites qu’elles créent au gré de leur imagination. Des rencontres avec des créatures fantastiques sont au rendez-vous dans ce voyage coloré qui encourage les jeunes spectateurs à ouvrir grand les yeux et les oreilles.

Archipel, du 27 décembre 2022 au 8 janvier 2023, à la Maison Théâtre, à Montréal

Le retour des Petites Tounes

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Deux des quatre membres des Petites Tounes : Claude Samson et Carlos Vergara

Depuis presque 30 ans, Les Petites Tounes font danser les enfants avec leur rock rigolo. Le groupe, qui a lancé son huitième album Faut toujours faire comme les grands en novembre dernier, revient avec un nouveau spectacle dans une formule plus épurée et intime. Accompagnés de leurs nombreux instruments, les membres du quatuor joueront leurs plus récents titres et les pièces préférées de leur jeune public.

Les Petites Tounes – Faut toujours faire comme les grands, le 28 janvier, à la maison de la culture Maisonneuve, à Montréal, et le 29 janvier, au théâtre Petit Champlain, à Québec. Le groupe sera en tournée au cours de l’année.

La danse du papier

PHOTO STÉPHANE NAJMAN, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Paysages de papier

Que peut-on faire avec une immense feuille de papier ? La froisser, la plier, la déchirer, la découper, mais surtout, l’utiliser pour exprimer sa créativité, pourraient répondre les trois danseurs du spectacle Paysages de papier. Dans cette création de la chorégraphe Estelle Clareton destinée aux 4 ans et plus, d’amusants personnages célèbrent le plaisir d’être ensemble.

Paysages de papier, du 8 au 26 février, à la Maison Théâtre, à Montréal. Le spectacle est aussi présenté ailleurs dans la province dans les prochains mois, notamment à Québec, du 28 mars au 6 avril, au théâtre Les Gros Becs.