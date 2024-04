Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui marquent la vie urbaine.

Elle se souvient encore de la conquête de la Coupe Stanley, en 1993, et des figurines de Provigo (les vrais savent !) de ses joueurs préférés : Stéphane Richer, Guy Carbonneau, Patrick Roy, Peter Svoboda…

Née en Jordanie, Luma Saman a grandi à Laval en regardant les matchs du Canadien de Montréal. « Mon père nous chicanait si on passait devant la télé, raconte-t-elle en riant. C’est le hockey qui nous a introduits à la culture montréalaise et québécoise.

Pour nous qui arrivions du Moyen-Orient, parler du CH était une façon de connecter avec les gens. Luma Saman

Notre sport national fait toujours partie de la vie de la femme de 42 ans, et pas seulement parce qu’elle est la hockey mom de deux garçons de 8 et 11 ans, un gardien de but et un ailier.

Luma Saman est la directrice principale de l’expérience des partenaires et de la vente au détail pour le Groupe CH. En d’autres mots, elle est la cheffe d’orchestre des activations de commandites et de la mise en marché de tous les produits dérivés du Canadien.

« Ma vie est d’un aréna à un autre », lance celle qui est mariée à un policier et qui vit à Dollard-des-Ormeaux.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Luma Saman orchestre la mise en marché de tous les produits dérivés du Canadien.

C’est toutefois au Centre Bell que nous avons fait la rencontre de Luma Saman, avant la spectaculaire victoire du Canadien contre les Flyers de Philadelphie au compte de 9 à 3 mardi dernier. La fébrilité dans l’air que l’on ressent avant chaque match ? Elle s’est transformée en extase au fil des trois périodes (et du tour du chapeau de Juraj Slafkovsky !) même si les 20 000 spectateurs n’avaient plus espoir que les troupes de Martin St-Louis fassent les séries éliminatoires.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Entre deux photos, Luma Saman n’a pu s’empêcher d’aider un client à trouver la taille qu’il cherchait.

Luma Saman aime assister aux matchs, car elle peut voir comment tout le travail de son équipe porte ses fruits. « C’est de l’énergie pour continuer. »

« C’était un rêve pour moi de travailler pour le CH », souligne Luma Saman, qui a étudié en finances à l’Université Concordia. Elle a travaillé à la Banque TD avant de rejoindre les rangs du Groupe ALDO, pour lequel elle a travaillé pendant près de 15 ans, comme acheteuse ou au développement des marchés internationaux. « J’ai vraiment monté les échelons chez ALDO et c’est là que j’ai tout appris sur la vente au détail », souligne-t-elle.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Il s’en vend, des produits dérivés du Canadien les soirs de match entre les périodes. « Il faut offrir aux partisans ce qu’ils veulent au bon moment à la bonne place en 17 minutes », résume Luma Saman.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le chandail de Carey Price côtoie ceux des vedettes actuelles du CH. Luma Saman doit préserver « un équilibre entre héritage et nouveauté ».

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le chandail du capitaine Nick Suzuki est assurément un des plus populaires.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le CH a créé il y a quelques années le programme Vert le but, qui a pour objectif de positionner le club comme chef de file en matière de gestion environnementale à travers le sport professionnel.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Des casquettes de toutes les couleurs pour tous les goûts

Luma Saman fait partie des joueuses importantes de l'organisation du Canadien aux côtés de France Margaret Bélanger, Chantal Machabée, Claudiane Tremblay et Diane Bibaud !











Elle sait comment à la fois préserver et pousser l’ADN d’une franchise montréalaise. Mais celle du Canadien est très certainement dans une case à part. « Je reconnais la responsabilité de représenter cette belle marque qui est dans le cœur des Montréalais », indique-t-elle.

Luma Saman orchestre la mise en marché de tous les produits dérivés du Canadien, mais aussi ceux des festivals de Spectra et d’evenko (qui appartiennent au Groupe CH) : Osheaga, Lasso, le Festival de jazz…

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La marque OG1, pour « The Original One », rappelle aux plus jeunes que le CH est la plus vieille équipe de la Ligne nationale de hockey.

Ce sont tous des évènements qui font la fierté de Montréal, et c’est justement ce qui est au cœur d’OG1, la marque inaugurée l’an dernier par le CH (en collaboration avec Sid Lee), fondée sur ce qui rend Montréal si original avec une identité visuelle urbaine.

Dans un registre plus classique, on peut aussi se procurer dans les boutiques du Centre Bell le modèle du tout premier chandail du CH de 1909, avant même la création de la Ligue nationale de hockey en 1917.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le modèle du tout premier chandail du Canadien

« Nous sommes fiers du e accent aigu de Montréal », souligne Luma Saman.





Luma Saman doit préserver « un équilibre entre héritage et nouveauté ». Elle ne s’en cache pas : il faut séduire la génération Z et la cohorte suivante, les Alpha. Son équipe a récemment organisé des évènements avec la jeune humoriste Mégan Brouillard et le musicien High Klassified. Elle multiplie aussi les associations avec des marques locales de bonne réputation, dont Petit Lem et Dime.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE « Nous sommes fiers du e accent aigu de Montréal », souligne Luma Saman.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE L’organiste du Canadien, Diane Bibaud

Les femmes du Canadien

Luma Saman fait partie des joueuses importantes de l’organisation du Canadien aux côtés de la vice-présidente des communications Chantal Machabée et de la directrice des affaires juridiques Claudiane Tremblay, pour ne nommer que celles-ci. C’est sans compter France Margaret Bélanger, la première femme présidente de l’histoire de l’équipe. Ou encore la célèbre organiste Diane Bibaud !

Luma Saman était en sixième année en 1993 quand le CH a remporté la 24e – et toujours dernière à ce jour – Coupe Stanley de son histoire. Son enseignante cette année-là à l’école Simon-Vanier, Danielle Charbonneau, était dans la fièvre des séries et elle avait même fait tirer un t-shirt remporté par Luma. « Elle est un tournant pour moi. C’est elle qui m’a donné confiance. Je suis entrée en contact avec elle récemment pour lui dire que je travaillais pour le CH. »

« J’attends la prochaine Coupe, mais le 31 mai 2021 a été l’un des plus beaux moments de ma carrière », souligne Luma Saman en rappelant l’élimination des Maple Leafs de Toronto par le Tricolore alors que celui-ci était en retard 1-3 au début de la série.

Aujourd’hui, Luma Saman côtoie d’anciens joueurs qu’elle admirait quand ils ont remporté la Coupe Stanley en 1993.

PHOTO FOURNIE PAR JONATHAN BERGERON Les figurines des joueurs du Canadien étaient vendues chez Provigo à la fin des années 1980. Cette collection appartient à Jonathan Bergeron.

A-t-elle encore ses figurines de Provigo ?

« Non. Penses-tu qu’on devrait les ramener ?

– Oui ! »