Le meilleur joueur de soccer ?

J’aimerais savoir qui est le meilleur joueur de soccer de tous les temps, selon vous.

Louis-Philippe Sauvé

Réponse de Jean-François Téotonio :

Question épineuse s’il en est. Plusieurs candidats s’offrent à nous : Pelé, Diego Maradona, Johann Cruyff, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Tous de sérieux prétendants, et on pourrait en débattre longuement. Mais avec le récent triomphe de Lionel Messi à la Coupe du monde 2022, qui complète brillamment l’un des palmarès les plus étoffés de l’histoire du foot, force est d’admettre que la Pulga se hisse désormais au sommet.

Vous connaissez son style de jeu, ses buts qui défient l’imaginaire, ses frappes stratosphériques sur coup franc. Il a tout remporté, à plusieurs reprises, avec le FC Barcelone. Il a finalement gagné la Copa América avec l’Argentine en 2021, titre qui lui a échappé pendant toutes ces années. La Coupe du monde au Qatar n’est venue que confirmer son statut, jusqu’à même le faire passer au-dessus de Maradona dans la tête des Argentins.

L’auteur de ces lignes est un Portugais d’origine qui a grandi en admirant les prouesses de Cristiano Ronaldo. On constate en revanche le contraste frappant entre les fins de carrière des deux géants. On doit aujourd’hui se rendre à l’évidence : Messi est le plus grand.

Les joueurs de concession

Dans la NFL, il y a la notion de « joueur de concession ». À l’évidence, ça ne semble pas faire l’affaire de certains joueurs d’être affublés de ce titre qui semble pourtant très gratifiant. Que signifie exactement ce titre et quel est l’impact sur le contrat du joueur en question ainsi que, je l’imagine, sur la structure salariale de l’équipe ?

Philippe Nantel

Réponse de Nicholas Richard :

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Après une saison de 1152 verges et 109 attrapés, par surprenant de voir les Colts d’Indianapolis conserver les services de Michael Pittman Jr. L’étiquette du receveur de passe lui offrira un salaire de 21 M$ en 2024.

Pour commencer, il y a deux types d’étiquettes de franchise (franchise tag). Une étiquette offre à un joueur un contrat d’un an et un salaire pleinement garanti. Le premier : étiquette de franchise exclusive. Cela signifie qu’il est impossible pour le joueur ayant reçu l’étiquette de négocier avec les autres formations, mais son salaire sera supérieur à celui qu’il aurait reçu en vertu d’une étiquette non exclusive. Le salaire est déterminé en fonction de la moyenne des cinq meilleurs salariés de la ligue au poste occupé par le joueur en question ou l’équivalent de 120 % de la valeur du dernier contrat du joueur. Cette étiquette est toutefois rarement utilisée. Le deuxième : l’étiquette de franchise non exclusive est la plus utilisée des deux. L’équipe ayant apposé l’étiquette sur un de ses joueurs laisse ce dernier aller négocier avec les autres équipes, mais elle a le droit, en dernier recours, d’égaler la meilleure offre reçue par le joueur pour conserver ses services. Si ça ne fonctionne pas, l’équipe ayant perdu son joueur de franchise recevra deux choix de premier tour de l’équipe ayant mis le joueur sous contrat. Le salaire offert aux joueurs ayant reçu cette étiquette est inférieur à ceux qui ont l’étiquette exclusive, car il correspond au montant le plus élevé entre la moyenne des cinq salaires les plus élevés pour les joueurs de même position au cours des cinq dernières années ou 120 % de son dernier salaire.

La limite des contrats dans la LNH

Les clubs de la LNH sont-ils limités quant au nombre de contrats ? Ce nombre inclut-il les contrats à deux volets ? Ont-ils une limite de temps pour offrir un contrat à un joueur repêché ?

Alain Cornellier

Réponse de Guillaume Lefrançois :

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Les contrats à deux volets de joueurs qui sont dans la Ligue américaine, par exemple Logan Mailloux cette saison, comptent parmi les 50 contrats du Canadien.

Les équipes ont effectivement droit à un maximum de 50 contrats. Les contrats à deux volets de joueurs qui sont dans la Ligue américaine, par exemple Logan Mailloux cette saison, comptent parmi les 50. Par contre, les contrats des joueurs qui jouent dans les rangs juniors et en Europe « glissent » d’un an (le « slide », dans le jargon), et ne comptent pas pour l’année en cours. Ainsi, cette saison, Owen Beck, Filip Mesar et David Reinbacher entrent dans cette catégorie. Quant aux joueurs repêchés, les équipes ont deux ans pour offrir une entente aux joueurs issus du hockey junior canadien, et quatre ans pour ceux qui prennent la route de la NCAA ou qui évoluent en Europe.

Les dégagements en désavantage numérique

Pourquoi un club qui a une pénalité a-t-il le droit de faire des dégagements ? Ça donne un avantage à l’équipe qui a été punie…

Gilles Blais

Réponse de Mathias Brunet :

PHOTO RICK OSENTOSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jack Quinn (22) s’apprête à dégager son territoire...

Vous touchez une corde sensible. Il s’agit à mes yeux de l’un des règlements les plus absurdes du hockey. L’implantation de cette règle par la Ligue nationale de hockey en 1937 s’appliquait uniquement aux situations à égalité numérique, mais les supériorités numériques ne prenaient pas fin après un but comme aujourd’hui. L’Association mondiale de hockey, instaurée au début des années 1970, ne tolérait pas les dégagements en infériorité numérique. Dommage qu’on n’ait pas suivi son exemple…

Le meilleur club de soccer en 2024

Quel est le meilleur club de soccer en 2024 selon vous ? Le Real Madrid a-t-il des chances de gagner la Ligue des champions ?

Bob Gingras

Réponse de Jean-François Téotonio :

PHOTO ANNEGRET HILSE, ARCHIVES REUTERS Le Bayer Leverkusen (en bleu), club allemand de Bundesliga, est toujours invaincu cette année en 41 matchs, toutes compétitions confondues.

Peu importe les saisons, le Real Madrid est toujours prétendant au titre de la Ligue des champions. Ce n’est pas pour rien qu’il a remporté la plus prestigieuse compétition de clubs au monde 14 fois, un record.

Mais cette année, le meilleur club de 2024, c’est sans contredit le Bayer Leverkusen, club allemand de Bundesliga. Au moment d’écrire ces lignes, la troupe de Xabi Alonso est toujours invaincue en 43 matchs, toutes compétitions confondues. On rappelle que la saison a commencé en août 2023. L’exploit est total. Leverkusen s’est envolé dimanche avec le championnat allemand et se retrouve en finale de la Coupe d’Allemagne. Son plus gros défi, maintenant, pour aller chercher un triplé historique : la Ligue Europa. Leverkusen a battu West Ham 2-0 lors du premier match de la demi-finale le 11 avril. La suite, le 18 avril. Ça promet !