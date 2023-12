Deux ans et demi après l’ouverture d’une première maison Véro & Louis, le projet d’une deuxième maison à Victoriaville avance : l’équipe a désormais le terrain et les fonds nécessaires pour la construction. Il reste une dernière chose à ficeler : une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, a annoncé lundi matin le don de ce terrain situé en bordure de la promenade des Aînés. Il était accompagné pour l’occasion de Véronique Cloutier et de Louis Morissette, cofondateurs de la Fondation Véro & Louis.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION VÉRO & LOUIS Une vue aérienne du terrain à Victoriaville

À ce don de terrain s’ajoute un don de trois millions de dollars, offert par la Fondation Bourgeois. La Fondation Véro & Louis offrira un autre trois millions de dollars pour mener à bien la construction de la maison, qui aura pour la même mission que la première, située à Varennes : offrir un milieu de vie permanent à des adultes autistes.

En entrevue avec La Presse, Louis Morissette indique qu’il manque un élément avant de lancer officiellement la construction : une nouvelle entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui assure le budget des services à l’intérieur des maisons.

La première maison a un budget d’exploitation de 1,7 million par année, qui sert essentiellement à payer les intervenants qui encadrent les 16 résidents. Elle accuse présentement un déficit d’exploitation de quelques centaines de milliers de dollars par année en raison de la hausse du coût de la main-d’œuvre et du prix des aliments.

« À Varennes, on l’assume, mais on ne pourra pas le faire sur 3, 5, 10 maisons, indique Louis Morissette. Ce serait totalement irresponsable comme gestionnaires. » Dès que cette nouvelle entente est conclue, la construction à Victoriaville pourra commencer, dit-il. « On a un autre projet prêt à partir dans une autre région, qu’on est capable de financer avec la Fondation. On attend la même entente. Si le Ministère nous aide, on est capable d’aider beaucoup de monde, rapidement. »

Louis Morissette indique que « la communication est bonne et cordiale » avec le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. « Je sens que le message est compris, mais je sens aussi que le gouvernement a aussi beaucoup de choses à gérer présentement et il nous demande un peu de temps pour attacher tout ça », dit Louis Morissette, qui espère néanmoins conclure cette entente rapidement.

Lors de l’annonce, lundi matin, Louis Morissette a également lancé un appel à la mobilisation à communauté de la région, rappelant que les prochaines étapes de la construction nécessiteront de nombreuses ressources. Le soutien de la communauté devra s’élever à un million de dollars par année.

La Maison Louis & Véro à Victoriaville pourrait accueillir entre 16 et 20 adultes autistes, sélectionnés dans la liste d’attente pour hébergement du CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec. Les maisons Véro & Louis sont conçues pour des adultes autistes qui ne sont pas autonomes, mais qui n’ont pas de problèmes de comportement.