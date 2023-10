Le SOUK est de retour pour sa 19e édition. Nouveauté cette année : c’est dans le Mile-Ex que se tiendra la foire annuelle des designers de Montréal, a appris La Presse.

L’immeuble industriel situé au 7070, rue Saint-Urbain, dans le Mile-Ex, accueillera cette 19e édition du SOUK, du 29 novembre au 3 décembre. L’évènement se déroulera sur trois étages de l’édifice et occupera une surface de plus de 20 000 pieds carrés.

PHOTO ARSENI KHAMZIN, FOURNIE PAR LE SOUK C’est dans cet immeuble du Mile-Ex que se tiendra le SOUK.

C’est Sid Lee Architecture qui se chargera de la scénographie de l’évènement. « On est dans un vieux bâtiment qui est une ancienne manufacture textile. C’est tellement typiquement montréalais et inspirant. C’est un lieu industriel, très vaste, avec de beaux volumes. On collabore avec Sid Lee Architecture et on sait qu’ils vont faire des miracles ! », lance en entrevue téléphonique Azamit, fondatrice du SOUK.

De tout, pour tous

Le SOUK, c’est 65 designers et créateurs triés sur le volet, sélectionnés par un jury. Cette grande foire annuelle propose, juste avant Noël, bijoux, objets de céramique, meubles, luminaires, vêtements, papeterie et accessoires faits par des designers locaux. Des designers comme Margot, Nina Janvier, Studio Sisu, Vivi Lamarre, Soie Lait, Monsieur Ed, Noémiah, Martine Dupuis, Laboratoire Textile et Atelier Hotel Motel seront de la partie cette année.

PHOTO ARSENI KHAMZIN, FOURNIE PAR LE SOUK Les créations de Margot seront du lot.

Il y a tout ce qu’on peut retrouver dans un appartement, pour tous les goûts et budgets ! Il y a une nouvelle génération de designers qui est présente, il y aura aussi une boutique éphémère qui se tiendra à l’intérieur de l’espace. Azamit, fondatrice du SOUK

Le SOUK a passé les 15 premières années à la Société des arts technologiques (SAT), puis l’évènement a été nomade ; il s’est tenu dans Saint-Henri, puis à Place Ville Marie. « Depuis que le SOUK est nomade, on aménage un espace-bar, café et restaurant, avec un chef local. Il y aura aussi un coin pour les enfants, avec des ateliers donnés par les designers. Les enfants, c’est la relève et on est très sensible à ça. »

Prix d’entrée

Une nouveauté cette année : un prix d’entrée de 15 $ pour les adultes (passeport valable pour les 5 jours du SOUK) et de 10 $ pour les étudiants et les personnes de plus de 65 ans. Les enfants, eux, pourront entrer gratuitement. « Après un an de réflexion, on s’est dit que le prix d’entrée, c’était nécessaire pour assurer la pérennité de l’évènement. Nous sommes un organisme à but non lucratif », explique Azamit.

On s’est inspiré d’évènements comme le Salon du livre, la Foire Papier-Plural. Ça a été la recommandation d’un de nos bailleurs de fonds, et on a suivi les conseils. Azamit, fondatrice du SOUK, à propos du prix d’entrée

Azamit a créé le SOUK en 2003 et elle constate que le milieu a beaucoup changé depuis 20 ans. « Les designers se sont professionnalisés, il y a une belle évolution et la qualité est au rendez-vous. Le milieu du design est beaucoup plus accessible au grand public, il y a des plateformes où on peut exposer les objets, et les médias sociaux ont contribué à faire connaître les designers. La clientèle a changé, elle est plus large, moins pointue, plus diversifiée. Ça fait du bien de voir que la population est plus sensible au design et au savoir-faire québécois », dit celle qui vit désormais à Milan depuis quelques mois et qui a lancé une collection de mobilier haut de gamme, Hintsa Rudman. « Montréal me manque, et je serai là pour le SOUK, évidemment ! », conclut-elle.

La version originale de ce texte laissait croire que l’immeuble du 7070, rue Saint-Urbain, ne compte que trois étages, mais c’est faux. Le Souk se déroulera sur trois des étages de l’endroit. Nos excuses.