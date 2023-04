Azamit, la fondatrice de l’évènement SOUK, lieu de rendez-vous des amoureux des beaux objets façonnés au Québec, incarne le bon goût. Après avoir accompagné une multitude de designers dans le développement de leur image, elle lance, avec son partenaire Francis Rudman, la griffe de mobilier haut de gamme Hintsa Rudman, aux pièces élégantes inspirées de leur histoire.

Dans l’appartement du Vieux-Montréal d’Azamit et de son conjoint Francis Rudman, on trouve des objets venus de la nuit des temps et d’horizons lointains. Des masques, des statuettes, des peignes, des pagaies… Autant de trésors qui côtoient des créations de designers, d’artisans et d’artistes québécois avec grâce. « Peu importe où je voyage, je retrouve souvent des éléments qui partagent un fil conducteur. J’aime les choses discrètes, mais avec du caractère, qui, prises seules, racontent une histoire. Le tout donne quelque chose d’authentique, comme un langage », relève l’experte en mises en scène inspirantes qui vient de lancer avec son compagnon la marque de mobilier haut de gamme Hintsa Rudman et se prépare à déménager à Milan, capitale mondiale du design, à la fin du printemps.

Après des études en mode, plutôt que de suivre une voie toute tracée, Azamit a préféré emprunter des chemins de traverse qui l’ont menée vers le mannequinat, puis à la direction artistique pour des marques, sans oublier SOUK, observatoire privilégié du savoir-faire québécois né sous son impulsion en 2003. Sa rencontre avec Francis, artiste 3D, en 2014, mène à des échanges nouveaux où l’envie de concevoir des choses ensemble prend forme. Lorsque la plateforme suisse de design Studio Fenice, avec laquelle ils collaborent comme consultante et directeur artistique, leur propose de signer une collection de mobilier, ils franchissent le pas.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Azamit et Francis Rudman ont conçu la première collection d’Hintsa Rudman dans leur appartement du Vieux-Montréal.

Regards croisés

Hintsa Rudman reflète les identités singulières de ses deux fondateurs. Hintsa évoque ainsi le nom du père d’Azamit d’origine érythréenne. La première collection Hiwot rend également hommage à sa grand-mère maternelle, couturière, dont le prénom signifie « vie » en guèze (une ancienne langue éthiopienne). Un mot qui capture magnifiquement l’âme de ces premières pièces associées aux souvenirs de jeunesse de chacun.

« Nous avons eu le même type d’enfance. Aller voir nos grands-parents a toujours été un voyage. En travaillant sur cette collection, nous avons réalisé que les choses vues pendant ces années avaient eu un impact sur notre imaginaire », confie Azamit qui, avant son départ pour Montréal à l’âge de quinze ans, s’évadait tous les étés à Asmara, en Érythrée, une ville riche en architecture Art déco. Francis, lui, rejoignait, la campagne anglaise où les antiquités étaient choses communes. L’armoire Kemeti porte d’ailleurs en elle le souvenir d’un meuble asiatique qui trônait chez ses grands-parents paternels.

RENDU 3D FOURNI PAR HINTSA RUDMAN La table basse en travertin et laiton vieilli Menberi rappelle les courbes des maisons Art déco de la ville d’Asmara, en Érythrée, où Azamit passait ses étés, enfant.

RENDU 3D FOURNI PAR HINTSA RUDMAN L’armoire Kemeti partage un air de famille avec un meuble asiatique qui se trouvait chez les grands-parents paternels de Francis Rudman, en Angleterre.

RENDU 3D FOURNI PAR HINTSA RUDMAN La table Taola allie l’aspect brut de la pierre à celui, plus sophistiqué, du laiton qui accroche la lumière.

RENDU 3D FOURNI PAR HINTSA RUDMAN La banquette Verima est née du souvenir de bancs devant des huttes en Éthiopie et en Érythrée. 1 /4







Pour cette première collection, les designers se sont replongés dans des photos de famille, et s’en sont tenus à un choix de matériaux succinct, à savoir du noyer, du travertin et du laiton vieilli afin de lui donner un effet patiné, plus authentique. Des matières nobles travaillées par des artisans dans un atelier de Los Angeles pour le Studio Fenice dont le catalogue en ligne recense exclusivement des articles de luxe pour la maison. Les meubles de la collection Hiwot se détaillent ainsi à partir de 13 000 $.

Créer du mobilier haut de gamme nous a permis de bénéficier de beaucoup de liberté dès le début et de collaborer avec des artisans qui ont une grande expertise dans leur domaine. Azamit

Ces meubles à l’esthétique épurée ont été pensés pour des particuliers et des designers d’intérieur en quête d’un raffinement subtil pour leurs projets.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le couple déménagera à Milan à la fin du printemps, avec ses chiens Puglia et Tsuki.

Vie à l’italienne

Dévoilées de façon confidentielle fin janvier, les créations d’Hintsa Rudman, dont on peut admirer les rendus 3D sur le web, devraient être présentées au public après le déménagement du couple à Milan en juin prochain. « Je voulais déjà déménager en Europe avant de rencontrer Francis, et lui y pensait aussi de son côté », confie Azamit. Depuis, de nombreux voyages en Italie, leur amour pour le design et le mode de vie local ont encouragé le couple à mettre le cap sur Milan avec leurs chiens Tsuki et Puglia. Un nouveau point d’ancrage qui a également le grand avantage d’être au cœur de l’Europe et à mi-chemin d’autres destinations au patrimoine historique inspirant.

Pour l’heure, malgré l’océan qui la séparera de Montréal, Azamit n’envisage pas de renoncer au SOUK. « Ce projet de communauté est très important pour moi. C’est ce qui fait vibrer une ville ! », s’exclame-t-elle. Si l’évènement a fait relâche en 2022, il est prévu qu’il revienne en force cet automne. À plus long terme, l’ambassadrice du design québécois espère pouvoir tisser des liens entre les créateurs d’ici et ceux d’autres contrées lointaines.