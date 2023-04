Depuis l’annulation de Wanderlust Tremblant en 2019 et la dernière Expo Yoga et bien-être en février 2020, le Québec était orphelin de grands rassemblements yogiques. Mais voilà que la nouvelle « grande retraite » Miracles s’installe dans la station des Laurentides, en juin, et qu’Expo Yoga annonce son retour en « présentiel » pour le mois d’octobre, sous une forme bien différente.

Madeleine Arcand, qui a vendu ses parts de Rose Buddha il y a plus d’un an, a redirigé son énergie vers les cours de méditation, l’écriture et l’organisation d’un grand évènement de bien-être. « Je sens que les gens en ont besoin plus que jamais, indique-t-elle au téléphone. C’est sûr que, par ma profession, il y a beaucoup de personnes qui, tout naturellement, viennent vers moi parce qu’elles cherchent des solutions à leur stress et à leur anxiété. Mais même mes amies me le disent que la vie est devenue plus intense. Je suis entourée de femmes qui ont de grosses jobs, des enfants, et qui ont mis de côté leur bien-être personnel. Elles veulent que ça ralentisse. »

Pour avoir un réel effet sur la vie des participants et des participantes de Miracles, Mme Arcand a revu la formule, qui sera très différente de celle qu’offrait le géant Wanderlust.

PHOTO FOURNIE PAR MIRACLES Madeleine Arcand organise Miracles avec son conjoint, Benoît Hébert-Boisclair.

Ça ne sera pas un festival, mais une retraite. Je veux que les gens aient vécu tout le week-end. L’objectif est de faire une vraie pause et de se donner l’occasion de vivre des transformations sur tous les aspects de sa vie. Madeleine Arcand, organisatrice de Miracles

L’évènement se tiendra du 2 au 4 juin.

Il faut donc s’inscrire pour l’ensemble du programme, qui se tient au chic Fairmont Tremblant, du vendredi après-midi au dimanche après-midi. On peut choisir l’option avec hébergement (à partir de 1099 $, repas compris) ou sans (669 $). L’horaire n’est pas complètement imposé, puisqu’il y a pour chaque créneau deux options d’ateliers donnés par une vingtaine d’invités du Québec, mais il est bien rempli. Les têtes d’affiche comprennent Nicole Bordeleau, Érik Giasson et Sylvie Tremblay.

« Ça ne sera pas que du yoga. Oui, il y aura au moins un atelier de yoga et de méditation chaque jour, mais il y aura aussi des psychologues, des médecins, un spécialiste des psychédéliques, etc. On va parler de tarot, d’ayurvéda, de nature, de sexualité, entre autres », explique l’autrice d’À 10 minutes du bonheur, qui organise l’évènement avec son conjoint.

Le but est de grossir chaque année, pour se rendre à terme à environ 2000 participants et participantes, mais la première retraite Miracles s’en tiendra à 400 personnes. « C’est un voyage, mais sans prendre l’avion. Même pas besoin de prendre congé ! »

Après les Laurentides, les Cantons-de-l’Est

Du côté d’Expo Yoga, qui est d’ailleurs partenaire promotionnel de Miracles, on a eu envie de voir moins grand. Le dernier rassemblement, tenu au Palais des congrès de Montréal, avait attiré pas moins de 6000 participants, en février 2020. Pendant la pandémie, l’organisation a tenu cinq « sommets » virtuels.

Le retour en présentiel d’Expo Yoga se fera du 19 au 22 octobre, au spa Eastman, pour une centaine de personnes. L’ensemble de la belle propriété des Cantons-de-l’Est sera privatisé pour cette retraite qui devrait être annoncée sous peu. Un deuxième pavillon Oasis, ces nouvelles unités indépendantes de six chambres avec studio de yoga, sauna et étang privés, devrait être prêt à accueillir une partie des participants et participantes.

« On a complètement changé de format et de vision, explique Mélanie Brunet, cofondatrice avec Katrina Besner. Avant, l’évènement était un hybride entre le rassemblement grand public et le congrès professionnel. C’était une grosse machine. »

PHOTO FOURNIE PAR EXPO YOGA Mélanie Brunet, cofondatrice d’Expo Yoga et bien-être.

Comme bien des gens, nous avons senti le besoin de recentrer nos énergies et de produire quelque chose qui était plus aligné avec nos valeurs et avec ce qu’on prêche. Mélanie Brunet, cofondatrice d’Expo Yoga et bien-être

Yoga, méditation, respiration, écriture inspirée, nutrition, médecine intégrative et bien d’autres outils de « bien-être » seront explorés pendant le week-end.

Certes, avec leurs nouvelles orientations, ces rassemblements deviennent beaucoup plus exclusifs. Finis les laissez-passer d’une journée ou les ateliers à la carte. Cela dit, il existe une foule d’autres retraites abordables au Québec, notamment au Couvent Val-Morin.