Le magazine Châtelaine passe de six à quatre numéros imprimés par an. C’est ce qu’a annoncé la rédactrice en chef du magazine Johanne Lauzon dans l’éditorial du plus récent numéro du printemps en précisant que le magazine consolide un important virage vers le web. Les quatre numéros par année suivront les saisons.

« Châtelaine est un magazine emblématique depuis 1960, et nous allons continuer à investir dans la marque », a affirmé en entrevue à La Presse Maryam Sanati, vice-présidente du contenu et de la création de St. Joseph Communications, à qui appartient le magazine. « Cette décision s’inscrit dans le fait que nos lecteurs se trouvent désormais plus nombreux sur nos plateformes numériques, car le site web de Châtelaine compte plus de 500 000 visiteurs uniques chaque mois », précise-t-elle. En 2017, les publications de Châtelaine avaient déjà été réduites de douze numéros par année à six.

« Tous les magazines du monde entier réduisent leurs publications imprimées. Depuis janvier 2021, le coût du papier a augmenté de 80 %, il faut investir là où nos lecteurs se trouvent et c’est sur le numérique.» Elle indique que le design du site web de Châtelaine sera rafraîchi un peu plus tard en 2023. « On va poursuivre notre mission, celle d’accompagner les femmes dans leur quotidien », conclut-elle.

Au fil des ans, le magazine Châtelaine a longtemps fait écho aux revendications féministes et aux enjeux de société de l’époque. Marie-Claire Blais, Anne Hébert et Judith Jasmin y ont déjà signé des textes ou des nouvelles.