Le youtubeur Gurky a été couronné influenceur de l’année à la première édition du Gala Influence Création. Claudie Mercier et Lysandre Nadeau se sont aussi illustrées lors de la remise des prix, jeudi soir.

Les industries de la musique, de l’humour et du cinéma ont toutes leurs cérémonies de remise de prix au Québec. Désormais, les influenceurs aussi. Le premier Gala Influence Création, qui s’inspire de concours similaires aux États-Unis et en France, s’est tenu jeudi soir, à la TOHU.

Connu pour ses expériences culinaires surprenantes, le youtubeur Gurky a remporté le titre de créateur de contenu de l’année. Les vainqueurs, sélectionnés parmi les 60 influenceurs en lice, ont été déterminés par un vote du public.

L’ancienne candidate de la téléréalité Occupation double Claudie Mercier a emporté la mise dans les catégories tiktokeuse de l’année et divertissement. Appréciée pour son authenticité, la jeune femme anime notamment la balado Perceptions, qui donne le micro à des gens ayant une condition atypique.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Claudie Mercier

Sur le point d’accoucher, Lysandre Nadeau s’est présentée par surprise sur scène pour cueillir le prix d’instagrammeuse de l’année. Avec sa coanimatrice, Joanie Grenier, elle a aussi remporté le prix du podcast de l’année pour leur balado Sexe Oral.

Dans la catégorie éducation et sensibilisation, Anne-Marie Ménard s’est illustrée grâce à ses vidéos éducatives sur la sexualité. Elle était en lice contre le populaire médecin résident Mathieu Nadeau-Vallée, l’intervenante de proximité Annie Archambault et l’auteure et maman autiste Bleuet atypique.

Absentes lors du gala, les artistes Alicia Moffet et Roxane Bruneau ont respectivement remporté les catégories lifestyle et humour. Au total, 13 prix ont été remis au cours de la soirée.

Redorer l’image des influenceurs

Le cofondateur de l’évènement, Anthony Tran, ne le cache pas : les récents scandales, en particulier le fameux party dans un avion de Sunwing, ont contribué à discréditer les influenceurs.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La première édition du Gala Influence Création, à la TOHU, à Montréal

Le Gala Influence Création, qui récompense des créateurs à l’impact positif, veut redorer l’image de la profession. « On trouvait ça injuste qu’à cause de certaines personnes, tout le métier soit terni. Pourtant, il y a tellement du talent au Québec », note-t-il.

L’évènement doit être de retour l’an prochain, mais sa formule pourrait être améliorée. Un peu longue, la soirée a été ponctuée de quelques malaises et de performances tombées à plat qu’on excuse toutefois par un manque d’expérience.