Les influenceurs ont souvent eu mauvaise presse ces dernières années. Pourtant, plusieurs d’entre eux exercent leur influence au service de causes qui leur tiennent à cœur. À l’occasion du premier Gala Influence Création, qui a lieu ce jeudi, La Presse vous présente trois créateurs en lice inspirants – témoignages de leurs abonnés à l’appui.

Créer des ponts

PHOTO ROCKET LAVOIE, LE QUOTIDIEN Valérie Jessica Laporte

Nom : Bleuet atypique (Valérie Jessica Laporte)

Nommée dans la catégorie : Éducation et sensibilisation

Valérie Jessica Laporte n’a rien de typique. Elle porte de longues tresses bleues et s’exprime avec volubilité. Elle est aussi mère de trois enfants… et autiste.

« Ce que j’aime, c’est rallier le monde ensemble, créer des ponts entre les autistes et les neurotypiques », explique Mme Laporte. Connu en ligne sous le nom Bleuet atypique (en clin d’œil à sa région, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, et à sa couleur préférée), elle démystifie l’autisme à ses centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Thierry Fréchette ne connaissait rien à ce trouble neurodéveloppemental avant de découvrir ses vidéos sur TikTok (mais elle possède aussi un blogue et une chaîne YouTube). « Elle nous a appris beaucoup de choses », confie le père de famille.

Avant l’an dernier, sa fille autiste faisait souvent des crises. « Elle ne marchait pas, elle ne mangeait pas. Rien ne fonctionnait », raconte-t-il. Un matin, il lui a tressé les cheveux dans le style de Mme Laporte, qui souffre d’hypersensibilité sensorielle comme c’est souvent le cas chez les personnes autistes, avait-il appris.

Et les résultats ont été instantanés. Lorsqu’elle a les cheveux tressés, sa fille a plus de concentration et fait moins de crises.

Cette histoire n’est qu’une parmi plusieurs qui illustrent l’impact de l’influenceuse (aussi conférencière et écrivaine) dans la vie de Thierry Fréchette et de sa famille. C’est même elle qui lui a mis la puce à l’oreille que sa fille avait peut-être un trouble du spectre de l’autisme.

« On s’est rendu compte qu’elle ressemblait beaucoup à notre fille. Elle nous a fait épargner beaucoup de temps. Les diagnostics ont été plus rapides », souligne-t-il.

Faire tomber les tabous

PHOTO FOURNIE PAR SEXE ORAL Joanie Grenier et Lysandre Nadeau

Nom : balado Sexe oral

Nommée dans la catégorie : Podcast de l’année

Pour faire tomber les tabous, il n’y a rien de mieux que l’humour. Les coanimatrices de la populaire balado Sexe oral, Joanie Grenier et Lysandre Nadeau, l’ont bien compris.

En solo ou en groupe, en fauteuil roulant ou en libertinage : elles abordent la sexualité dans toute sa diversité à travers des anecdotes personnelles et des conversations sans filtre avec leurs invités. « On n’est pas des scientifiques. On se rend compte qu’en amenant les sujets avec légèreté, les gens se voient en nous », lance Mme Grenier, alias Dre Point G.

Mais Sexe oral ne pas fait seulement rire : la balado fait aussi œuvre utile.

Récemment, les coanimatrices ont reçu un invité paraplégique à leur micro. Leur discussion a été regardée près de 60 000 fois sur YouTube. « En parler permet de comprendre et de normaliser », estime Yannick Sévigny.

Au début de la pandémie, la vie du jeune charpentier a basculé. Un accident de travail lui a paralysé le bas du corps. Il a perdu l’usage de ses jambes – et de son pénis. Yannick Sévigny ne le cache pas : la sexualité des personnes handicapées suscite des malaises.

Or, l’épisode de Sexe oral en parle sur un ton décomplexé.

« J’espère que l’épisode a ouvert les yeux à des gens et qu’ils n’aient pas peur de sortir avec un handicapé », confie Yannick Sévigny, qui fait lui aussi des vidéos sur sa condition sur TikTok.

Déboulonner les préjugés

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @SURLEBORDDELALIGNE Annie Archambault

Nom : Surleborddelaligne (Annie Archambault)

Nommé dans la catégorie : Éducation et sensibilisation

À lire les commentaires de ses abonnés, Annie Archambault est un modèle d’inspiration.

Pendant cinq ans, la jeune femme a vécu dans la rue. Aujourd’hui, elle est intervenante de proximité et déboulonne les préjugés sur l’itinérance en ligne. « C’est en changeant les stéréotypes et les stigmas qu’on va faire avancer la cause », croit-elle fermement.

Inconnue du public avant la pandémie, Annie Archambault connaît un succès fulgurant. Ses vidéos, publiées sur son compte @surleborddelaligne sur TikTok, ont été aimées plus de 1,3 million de fois. « Avec la crise du logement et la crise économique, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées dans leur quotidien par l’itinérance », explique-t-elle.

Mais son impact ne se limite pas aux réseaux sociaux.

Un exemple concret ? L’hiver dernier, Stéphanie Langianese, qui la suit depuis ses débuts, a distribué des bas chauds et des foulards dans le centre-ville de Montréal. Une autre fois, elle a donné des cartes-cadeaux. Des gestes inspirés par Annie Archambault.

« J’essaie vraiment de faire plus de dons. Si elle peut inspirer une personne, je suis certaine que sa portée est très large », souligne Mme Langianese.

D’autres créateurs inspirants

Black Girls from Laval (nommé dans la catégorie Podcast de l’année)

Né dans la foulée de la mort de George Floyd, le balado Black Girls from Laval donne une voix à une communauté sous-représentée chez les influenceurs québécois. « J’avais envie de m’impliquer plus et de faire partie du changement », explique l’une des coanimatrices, Naï Tremblay. Ses fidèles complices, Lau To The Rey et Christle Gourdet, et elle échangent sur une base hebdomadaire sur des sujets qui les touchent : le racisme, la grossophobie, l’appropriation culturelle… Parfois, elles débattent. Et c’est le but, souligne Mme Tremblay. La diversité n’est pas monolithique. « On est trois femmes noires, mais on n’a pas le même vécu. On a différentes réactions à ce qu’on vit », souligne-t-elle.

Au lit avec Anne-Marie (nommé dans la catégorie Éducation et sensibilisation)

Comment fonctionne le cycle menstruel ? Est-ce que ma vulve est normale ? C’est quoi, la dépendance affective ? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions (et plus) sur la page Instagram Au lit avec Anne-Marie. Avant de se lancer dans la création de contenu en ligne, la sexologue Anne-Marie Ménard a travaillé dans les écoles. « C’est là que j’ai vu l’importance de faire partager ces connaissances. Il y a tellement de questionnements chez les jeunes », explique-t-elle. Et les moins jeunes aussi ! Au lit avec Anne-Marie éduque, sensibilise et valide. Ses abonnés se confient à elle comme à une grande sœur ou à une amie. « Pour moi, c’est important de transmettre du contenu rigoureux, mais en toute authenticité », conclut-elle.

C’est quoi, le Gala Influence Création ?

Premier évènement du genre au Québec, le Gala Influence Création, qui se tiendra le 9 février à la TOHU, récompense des créateurs de contenu en ligne dans 13 catégories, dont Divertissement, Humour, Fitness et Éducation et sensibilisation. Les nommés ont été choisis par un comité de sélection et devaient faire du contenu en français, pour un public québécois. Les vainqueurs, sélectionnés parmi les 60 influenceurs en lice, seront déterminés par un vote du public.