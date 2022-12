Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

Jessica Barker adore le dimanche, une journée où elle se laisser porter par l’ambiance qui règne. Elle peut improviser une promenade sur le mont Royal avec ses deux filles, déguster des dumplings, aller faire un tour à la bibliothèque, ou encore préparer une douzaine de muffins.

« Le samedi, on reçoit amis et familles, mais le dimanche, on garde la journée pour soi ! », dit-elle. Un de ses rituels du dimanche, ce sont ses incontournables soirées de télévision. « J’aime m’installer pour regarder Révolution à TVA, puis ce sera Tout le monde en parle, ou alors un gala ou des films, il y a toujours quelque chose de bien à regarder », dit-elle.

Tous les chemins mènent au mont Royal

Jessica Barker habite près du mont Royal et connaît tous les petits chemins qui y mènent. « Quelle que soit la saison, été comme hiver, je vais marcher sur le mont Royal avec mon chum, nos deux enfants et Chapeau, notre cocker anglais, le nouveau membre de la famille. Même si tout Montréal s’y retrouve le dimanche, ça ne me dérange pas ! Ça me rend heureuse de me promener sur la montagne. On a grimpé sur le mont Royal par tous les chemins possibles. On va jusqu’au belvédère, puis jusqu’à la croix, et on descend par les petits chemins dans la forêt. L’hiver, on va aller faire du patin. On aime aussi aller glisser, on a des tripes, on s’élance sur les pistes de luge, bref, on profite vraiment de notre montagne. »

La bibliothèque, un incontournable

La comédienne et animatrice aime aller à la bibliothèque, à pied. « On fréquente la bibliothèque Mordecai-Richler sur l’avenue du Parc. On y a nos habitudes. Joséphine, ma fille de 5 ans, adore les livres sur les animaux, elle va finir spécialiste des baleines ! Victoria, 10 ans, a lu toutes les bandes dessinées et dévore désormais tous les romans, dont la collection québécoise Défense d’entrer. On rentre ensuite à la maison, on s’installe chacun avec son livre et c’est la joie ! »

Les bonnes adresses de Jessica Barker

Elle fait toutes ses courses à pied, dans son quartier. Parmi ses bonnes adresses, il y a celle où elle déguste de délicieux dumplings. « Le dimanche, c’est la journée dumplings ! Et je vais aller les chercher au meilleur endroit : chez Harbin, sur le boulevard Saint-Laurent. Pour les charcuteries, ce sera chez Aliments Viens, aussi sur le boulevard Saint-Laurent, la mortadelle est merveilleuse. Il y a le meilleur jambon pour les sandwichs de mes enfants et je vais toujours partir avec un ou deux fromages. Pour ce qui est de la boulangerie, c’est chez Hof Kelsten que je vais. Les croissants sont divins, la baguette croustillante est incroyable et dans le temps des Fêtes, il y a le panettone. Ça vaut le détour ! »

Le dimanche, on improvise

« J’aime bien ne pas avoir d’horaire ni de plans le dimanche, alors on improvise. On va se retrouver chez des amis ou au parc, on va aller voir une exposition au Musée des beaux-arts, on va s’improviser un lunch, faire un tour au marché Jean-Talon. J’adore y aller, je me dis chaque fois que je ne le fréquente pas assez souvent ! Il y a quelque chose le dimanche qui nous pousse à être relax, à nous laisser porter par l’ambiance ! Il y a même des dimanches où j’arrive à convaincre ma fille de 5 ans de faire une sieste, pendant que mon aînée est à la gymnastique ! Ça ne fonctionne pas vraiment, alors on va finir par chanter et se faire des massages. »

Des muffins et des biscuits de Noël !

« Je ne fais pas de menus pour la semaine, mais je prépare des muffins pour bien commencer les lunchs de la semaine ! À l’approche de Noël, on va décorer le sapin et faire des biscuits pour le père Noël en écoutant l’album de Noël de Rod Stewart et pour mon chum, ce sera celui de Michael Bublé. J’aime bien aussi écouter Marie-Michèle Desrosiers, c’est réconfortant. Pour ce qui est des biscuits de Noël, ça ne se fait pas toujours dans le plus grand bonheur. Il faut le dire, c’est un peu le chaos ! Ça colle, certains emporte-pièces sont trop grands, les figures se défont, bref, on vit de grandes émotions, mais je sais que ça rend mes enfants heureux, alors on se lance ! J’opte pour la recette de biscuits de notre roi Ricardo. Mais mes biscuits préférés sont ceux au chocolat, on n’a pas besoin de les décorer de couleurs multiples, et ils sont si moelleux et savoureux ! »