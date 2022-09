Bon nombre d’experts se sont penchés sur cette question qui hante la plupart d’entre nous : comment être heureux ou, du moins, satisfait au quotidien, tout en s’accomplissant ? Voici trois nouveaux livres sur le sujet qui ont attiré notre attention et qui valent le détour.

Laila Maalouf La Presse

La richesse du « doux-amer »

L’Américaine Susan Cain est l’autrice du succès La force des discrets, qui a connu un grand succès il y a une dizaine d’années en redonnant aux introvertis leurs lettres de noblesse. Dans ce nouveau livre où elle se sert à la fois de ses expériences personnelles, de recherches et d’exemples concrets, elle tente d’expliquer tout ce que le « doux-amer » — ce mélange de tristesse et de mélancolie qui nous pousse à aimer entre autres les chansons tristes ou les jours de pluie — recèle de richesses, en même temps qu’il peut servir de moteur à la créativité. Elle cherche également au passage à percer cette « culture de positivité forcée » qui façonne le milieu du travail dans le modèle nord-américain dans le but de réussir, ultimement, à accueillir ses sentiments, quels qu’ils soient, pour enfin être « bien ».

Le bonheur d’être triste Susan Cain Éditions de l’Homme 336 pages

Élargir sa fenêtre de tolérance

La psychologue française Ariane Calvo compte déjà quelques publications de vulgarisation psychologique à son actif. Dans son avant-propos, elle souligne que ce livre est né d’une réflexion sur ces « clés » qui soignent et peuvent procurer à terme un bien-être durable — autrement dit, ce sentiment de se réaliser sur les plans personnel et relationnel, à son avis. Parmi les concepts intéressants qu’elle met de l’avant, elle explique comment élargir sa « fenêtre de tolérance » face aux épreuves, au stress et à l’adversité, développer des stratégies d’ancrage pour revenir au moment présent ou encore mettre au point des méthodes pour sortir du « mode survie ». On parle de jeux psychologiques, de filtres interprétatifs et de responsabilité émotionnelle pour parvenir, à terme, à se dépasser et à construire des liens de qualité.

L’autonomie émotionnelle Ariane Calvo Robert Laffont 320 pages

Une énergie essentielle

Agissez-vous souvent sur le « pilote automatique » ? Osez-vous demander de l’aide à votre entourage ? Quels sont les sources d’énergie et les défis qui vous font défaut ? Tout au long de ce livre coécrit par le psychologue et professeur à l’UQAM Jacques Forest, des questions nous guident dans la compréhension de la motivation, une énergie non seulement essentielle, selon les auteurs, pour accomplir notre travail, mais aussi pour passer à travers nos journées et vivre notre vie. « La motivation guide votre comportement, vous fait bouger et agir », écrivent-ils. On découvre au passage que notre façon de penser (optimiste, pessimiste) influence autant notre façon de nous motiver que de motiver les autres — enfants, employés, etc. Les explications sont parsemées de cas pratiques et on y aborde même le travail à domicile en lien avec la pandémie, afin que chacun puisse trouver la voie qui lui apporte satisfaction.